<p>Pjevač grupe The Temptations,<strong> Bruce Williamson</strong>, preminuo je od korona virusa u 50. godini života, javlja <a href="https://www.tmz.com/2020/09/07/former-lead-singer-temptations-bruce-williamson-dead-dies/">TMZ</a>. Umro je u svom domu u Las Vegasu, a njegovu smrt potvrdio je sin koji se oprostio na društvenim mrežama.</p><p>- Ne postoje riječi koje mogu opisati kako se trenutačno osjećam. Hvala ti što si bio sjajan i pun ljubavi. Molim se Bogu i opet ćemo se sresti - napisao je.</p><p>Williamson se bendu priključio 2006. i pjevao je u njemu do 2015. </p><p>- Sjećam se kad sam prvi put nastupio s grupom, to je bilo na privatnom rođendanu milijunaša, na maloj pozornici postavljenoj na njegovim teniskim terenima - izjavio je 2013.</p><p>Rodio se u Kaliforniji, a njegova ljubav prema glazbi započela je kada je kao dijete počeo pjevati u crkvi.</p><p>Inače, Bend Temptations osnovan je u šezdesetim godinama prošlog stoljeća i ostvarili su uspjeh zahvaljujući originalnom pristupu glazbi. Nastupaju i danas.</p>