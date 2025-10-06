Obavijesti

UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Pjevač Ivan Zak se oženio!

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
storyeditor/2024-04-24/PXL_230918_22063978.jpg | Foto: Igor Soban/Pixsell

Obožavatelje pjevača Ivana Zaka ovog je vikenda iznenadila vijest o njegovom vjenčanju sa samozatajnom Slovenkom

Poznati hrvatski pjevač, Ivan Zak, ovoga je vikenda, prema pisanju Jaske Online, iznenadio obožavatelje zaplovivši u bračnu luku. O organizaciji intimnog vjenčanja na kojemu se okupilo stotinjak ljudi Zak dosad nije podijelio ni jedan detalj. Najsretniji dan proslavili su na luksuznom imanju u blizini Novog Zagreba, a svatovska povorka krenula je iz pjevačeve kuće u selu Gornji Desinec koji se nalazi u blizini Jastrebarskog.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata. Na fotografijama gostiju objavljenim na Instagramu vidi se kako su Ivan Zak i njegova odabranica plesali okruženi dimom koji je prvom plesu pridao poseban efekt.

Ivan Zak, pravim imenom Ivan Volarić, rođen je 26. travnja 1979. godine. Glazbom se bavi od djetinjstva pa je tako već kao 14-godišnjak osnovao bend. Na domaću glazbenu scenu probio se hitovima poput 'Bolja od najbolje', 'Sve sam joj krao', 'Duguješ mi ljeto', 'Zbogom pameti' ...

Zagreb: Prvi dan koncerta Dragane Mirković u Areni Zagreb
Zagreb: Prvi dan koncerta Dragane Mirković u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je 2002. godine nastupao na 'Dori' s pjesmom 'Znam ja kako je kad' ti uzmu sve', prošle je godine u gostovanju u 'Dalibor Petko Showu' izjavio kako više nema želju natjecati se za nastup na Eurosongu jer to nije njegov stil glazbe. Istom se prilikom prisjetio i početaka svoje karijere istaknuvši kako je, uz to što je snimao turbo folk pjesme, bio vlasnik i tri diskoteke, dva kafića te sale za održavanje vjenčanja.

