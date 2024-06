Pjevač tvrdi da su ga zatvorili na psihijatriju: Mislili su da se lažno predstavljam pa me vezali

Alexander Morris, frontmen grupe Four Tops, podigao je tužbu protiv bolnice Ascension Macomb-Oakland u Warrenu u Michigan jer je prilikom posjeta bolnici zbog boli u prsima i problema s disanjem bio izložen rasnoj diskriminaciji. Naime, tvrdi kako su ga zadržali na psihološkom pregledu jer mu nisu povjerovali da je član glazbene skupine, piše The Guardian.

Osoblje bolnice se izjasnilo u službenim dokumentima kako su pogrešno pretpostavili da se radi o mentalnom bolesnom čovjeku. Pjevač je izjavio kako je 'zabrinut za sigurnost zbog uhoda i fanova'.

Prema pisanju stranih medija, pjevač je imao sa sobom osobnu iskaznicu no obukli su ga u 'steznjak'. Zbog toga tvrdi da je bio 'pogrešno zatočen te da mu je oduzeta osobna imovina'.

Dodaju kako su na kraju psihološki pregled otkazali, a u znak isprike zbog nesporazuma, bolnica je ponudila darovnu karticu od 25 dolara. Pjevač ju je odbio te dodao kako su mu rekli da je 'lud'.

- I dalje smo posvećeni poštovanju ljudskog digniteta te djelovanju s integritetom i suosjećanjem prema svim osobama i zajednici. Ne podržavamo rasnu diskriminaciju. Nećemo komentirati spor koji je u tijeku - rekli su iz bolnice, piše The Guardian.

Inače, Four Tops je glazbena grupa koja je 50-ih godina bila poznata po pjesmama, poput 'I Can’t Help Myself' i 'It’s The Same Old Song'. Grupu su 1990. godine primili u Rock & Roll Hall of Fame.

FILE PHOTO: 2023 MusiCares Persons of the Year Gala in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS