Pjevačica Nina Kraljić (29), pobjednica prve sezone 'Voicea', u zadnji tren otkazala je nastup na 56. Festivalu kajkavskih popevki u Krapini jer, kako kaže, više ne želi pjevati besplatno čime je izazvala burnu reakciju organizatora i javnosti. Ninini kolege s estrade za Slobodnu Dalmaciju prokomentirali su što misle o njezinom postupku i što bi oni napravili da su na njezinom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Nina je u obrazloženju koji je uputila organizatorima festivala navela kako više neće pristajati na pro bono nastupe.

Mišljenja kolega u vezi toga su podijeljena.

- Dugi niz godina ne nastupam na festivalima, više je razloga za to no, zasigurno je onaj glavni što su naprosto postali predvidljivi i nezanimljivi te publika više nije zainteresirana - smatra Ninin mentor iz 'Voicea', Jacques Houdek (40).

Jacques festivalsku formu svrstava u prošlost, ali isto tako smatra da neki od njih njeguju hrvatsku glazbenu baštinu i da su vrlo važni za očuvanje kulture i glazbenog nasljeđa i da bi na njima trebali svi zajedno 'više raditi'.

- Glazba je direktan odraz naroda, glazba smo mi - rekao je Houdek.

Kada su u pitanju honorari, pjevač ima jasno mišljenje:

- Što se honorara tiče vrlo je jednostavno - honorar za sve profesionalce! Svima nam je za život neophodan novac, je l' tako? Ne žive ni "zvijezde" od vlastitog sjaja... Dakle, svi koji radimo, za taj naš rad trebamo biti sukladno i adekvatno plaćeni. Ne vidim zašto bismo mi pjevači trebali nastupati pro bono, ako su plaćene dvorane, glazbenici, dirigenti, rasvjeta, tonci? Tim više ako se prodaju ulaznice, ako postoje pokrovitelji neke priredbe ili koncerta. Svi, svi, svi koji stvaraju taj događaj - trebaju ostvariti honorar. To nažalost godinama nije tako, no to ne znači da je to u redu i da je to normalno. Na svima nama izvođačima/pjevačima je da to mijenjamo.

Pjevač Jacques smatra da, ukoliko se oni kao kolege ujedine i kažu da je dosta, situacija će se promijeniti, jer publika u suprotnom neće imati koga gledati i slušati. On je osobno u 20 godina karijere otpjevao i podržao barem 1000 raznih humanitarnih koncerata i akcija.

- Nema ništa ljepše i više nagrađujuće od toga da nekim manje sretnim ljudima, bolesnima, kojima fali pažnje, veselja i pjesme, uljepšam život kroz dar glasa, glazbe i pjesme, na kojem sam neizmjerno zahvalan Bogu. Daleko bolje uloženo vrijeme nego pohoditi festivale, zar ne? - zaključio je.

Naša dobitnica Porina za životno djelo, Josipa Lisac (71) nije se htjela dugo zadržavati na ovoj temi.

- Ne nastupam na festivalima pa ne znam niti sam upoznata sa slučajem. Svaki nastup može imati neki razlog zašto je takav, besplatan ili honoriran. Glazba je moja profesija i od nje živim - rekla je Lisac.

Ivana Kindl (43) i Andrea Šušnjara (34) iz grupe Magazin su također na nekim nastupima pjevale besplatno.

I dok Kindl podržava Kraljić i njezinu odluku, Šušnjara kaže da svoju publiku nikad ne bi i nije ostavila na cjedilu te da se dogovor treba ispoštovati do kraja.