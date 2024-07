Pjevačica Colonije uživa u ulozi majke: 'Jako smo htjeli bebu, uspjelo nam je doslovno iz prve'

Ivana Lovrić, pjevačica benda Colonia, prije mjesec dana postala je majka, a u ožujku ove godine udala se za dugogodišnjeg partnera. Za IN Magazin otkrila je kako se snalazi u ulozi majke te zašto su ona i suprug svojoj djevočici dali ime Eli.

- Dogovarali smo se oko imena, meni je super bilo Elijana - njemu je bilo katastrofa. I onda sam ja njemu rekla, ok, ne može Elijana, a jel može Eli? - daaa, kako dobro, to je to imamo ga! Eto to je bilo negdje u 3 mjesecu trudnoće, al evo do rođenja nismo nikome obznanili kako se zove, svi su saznali u isto vrijeme - objasnila je.

Foto: Instagram

Pjevačica je priznala kako su 'jako htjeli bebu', a svoju sreću nije mogla sakriti.

- Uspjelo nam je doslovno iz prve i jako smo sretni što je tu. Snašla sam se bolje nego što sam očekivala, ali imala sam 3 mlađe sestre i brata koji su puno mlađi od mene, naučila sam se brinuti o maloj djeci od malih nogu. Doslovno uživamo, evo, malo je to nespavanje problem, to znaju svi roditelji i novi i stari, ali sve ostalo je toliko dobro da to nekako zaboraviš - ispričala je Ivana za IN Magazin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 Colonia | Video: what'supcams/screenshot

Pjevačica i njezin suprug slavlje su imali u popularnom zagrebačkom klubu. Na ulazu je mladence dočekala bakljada. Ulazak u bračnu luku proslavili su noćnim izlaskom, a za svoje vjenčanje imali su i poseban dress code.

Ranije su imali i klasično vjenčanje u Dalmaciji.

- To je trebala bit onako malo manja zabava, bilo je na kraju 200 ljudi i 3 dana. Klasika. Klasična jedna dalmatinska svadba, bilo je sve klasično, ne znam je l' može biti klasičnija svadba nego što je bila. Crkva, sala, juha dolazi pa torta, pa rezanje pa prskalice, sve smo zadovoljili. Bio je i vlakić i sve - ispričala je tada za IN Magazin.