Pjevačica Krstinja Todorović (24), koja se natječe u glazbenom show programu 'Zvezde Granda', uspjela je pobijediti u borbi s viškom kilograma i skinula čak 80 kila.

Kako je to mladoj natjecateljici uspjelo, pitaju se mnogi koji prate njezine nastupe.

- Kada sam se prije dvije godine prijavila u 'Zvezde Granda', imala sam 145 kilograma. Bilo je negativnih komentara o mom izgledu, a ja kao netko kome je jako stalo do ovog natjecanja, odlučila sam uzeti stvar u svoje ruke i promijeniti se. To je bio jedan od motiva da smršavim, pored tada već ugroženog zdravlja - rekla je Krstinja, koju je želja da pokaže svoje pjevačko umijeće dovela iz Podgorice sve do Beograda, piše Alo.rs.

- Odmalena sam bila bucka - onako slatka pufnasta djevojčica koja je svima bila interesantna dok jede jer sam naprosto uživala u hrani. Kasnije, dok sam bila u pubertetu, roditelji su pokušali riješiti moj problem s kilogramima, ali ja sama nisam bila uporna u tome - dodala je.

Krstinja je navela kako joj je višak kilograma, uz sve ostalo, uvelike utjecao i na zdravlje.

- Bila sam na rubu dijabetesa, ali sada je, hvala bogu, sve kako treba - otkrila je mlada pjevačica.

Krstinju, nažalost, nisu zaobilazili negativni komentari i reakcije no, kako i ona sama kaže 'toga će uvijek biti'.

- Ljudi su surovi i ne razmišljaju zbog čega netko ima prekomjernu kilažu. I sama sam bila na meti podrugljivih komentara, koji su me, naravno, pogađali - objašnjava.