Pjevačica iznijela sve detalje o regionalnom glazbenom showu: 'Kolege tamo ostaju iz straha...'

Milica Pavlović danas je jedna od najtraženijih zvijezda u regiji koja je ove godine održala spektakularni koncert u zagrebačkoj Areni, a 9. studenoga zapjevat će i u Rijeci. Svoju karijeru započela je u glazbenom talent showu 'Zvezde Granda' pod čijim je ugovorom bila devet godina.

U podcastu 'Pomalo lično' pričala je o 'mračnoj' strani možda i najjače balkanske glazbene produkcijske kuće.

- Ja bih svakome preporučila natjecanje. Ovo sad i ono kad sam ja bila nije isto. Veliki je fokus na žiriju, što nije dobro. Ja to više ne gledam, ali preporučujem. Nisam u toliko lošim odnosima s 'Grandom', čak odlično surađujemo. Jednostavno, mislim da sam, skromno rečeno, jedina 'Zvezda Granda' koja se toliko trudila i ulagala u tih devet godina. Ja sam sve radila da to bude najbolje. Plaćala sam sama ljude da mi rade na tom YouTube kanalu. Ništa nisam dobila od 'Granda', osim prve pjesme - ispričala je Milica pa dodala:

- Onda dođe trenutak da se okreneš i pogledaš sve te 'Zvezde Granda' i jednu Milicu Pavlović. Jednu Milicu iz Gornjeg Bunibroda. Sve što sam ja radila bilo je izvan onoga što rade 'Zvezde Granda'. To je bio pojam. Ti nastupi kad sam pjevala u lokalima u koje dolaze najveće zvijezde. Meni dođe menadžer i pita me može li netko iz 'Zvezda Granda' sa mnom na pozornicu, ja kažem 'zašto ne?'. E, svi ti su to zaboravili. Ja mogu sad krenuti pričati, ali neću da bude 'evo je, ova opet priča.

Foto: Antonio Ahel

Zaključila je da joj je najbolji potez u životu bio kad je krenula vlastitim putem i sad ima svoju produkcijsku i izdavačku kuću 'Senorita Music'.

- Mnogi su iz straha ostajali u 'Grandu', iz straha da neće moći sami, a ja sam krenula od nule sve ponovno graditi, što mi je bila najpametnija odluka u životu - izjavila je pjevačica.

Rijeka: Pjevačica Milica Pavlović druži se sa novinarima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL