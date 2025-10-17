Pjevačica je neprepoznatljiva: S dubokim dekolteom u lateks haljini privlačila je poglede

SKINULI KILE, SREDILI SE...

FOTO Kakva transformacija! Evo kako kandidati iz Života na vagi izgledaju nakon 'make-overa'

Više ne igraju u timovima, već sami za sebe i približavaju se velikom finalu. No, kako im svaki dan ne bi prolazio samo u treninzima, kandidati iz Života na vagi su išli i na make-over - neki su se ošišali, neki obrijali, djevojke su se našminkale, a svaki od njih ostao je iznenađen kada se vidio u ogledalo...