SJEĆATE SE NJE?

Pjevačica je neprepoznatljiva: S dubokim dekolteom u lateks haljini privlačila je poglede

Američku pjevačicu i glumicu Jessicu Simpson upoznali smo 90-ih kad se proslavila hitom 'I Wanna Love You Forever', a pamtimo ju i iz reality showa s tadašnjim suprugom Nickom
Jessica Simpson attends the world premiere of Hulu's 'All's Fair' at the DGA Theater on October 16, 2025 in Los Angeles, California. Photo: CraSH/imageSPACE
Jessica Simpson stigla je na premijeru svog novog showa 'All's Fair', a za tu prigodu odjenula se veoma provokativno. Odabrala je haljinu u kojoj se utegnula, a svi su gledali u njen duboki dekolte | Foto: Profimedia.hr
