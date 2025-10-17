Pjevačica je neprepoznatljiva: S dubokim dekolteom u lateks haljini privlačila je poglede

Američku pjevačicu i glumicu Jessicu Simpson upoznali smo 90-ih kad se proslavila hitom 'I Wanna Love You Forever', a pamtimo ju i iz reality showa s tadašnjim suprugom Nickom
Jessica Simpson stigla je na premijeru svog novog showa 'All's Fair', a za tu prigodu odjenula se veoma provokativno. Odabrala je haljinu u kojoj se utegnula, a svi su gledali u njen duboki dekolte
| Foto: Profimedia.hr
Jessica Simpson stigla je na premijeru svog novog showa 'All's Fair', a za tu prigodu odjenula se veoma provokativno. Odabrala je haljinu u kojoj se utegnula, a svi su gledali u njen duboki dekolte |
Foto: Profimedia.hr
Jessica Simpson stigla je na premijeru svog novog showa 'All's Fair', a za tu prigodu odjenula se veoma provokativno. Odabrala je haljinu u kojoj se utegnula, a svi su gledali u njen duboki dekolte
| Foto: Profimedia.hr
Foto Instagram
Američka pjevačica i glumica proslavila se krajem 90-ih hitom "I Wanna Love You Forever"
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Postala je poznata i kroz reality show 'Newlyweds: Nick and Jessica', koji je prikazivao njezin tadašnji brak s pjevačem Nickom Lacheyjem
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto John Nacion/Press Association/PIXSELL
Foto instagram/imdb/promo
Tijekom 2000-ih bila je jedna od najprepoznatljivijih pop ikona, a kasnije je uspješno pokrenula vlastiti brend odjeće i obuće Jessica Simpson Collection
| Foto: Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto PA/Pixsell
Priznala je kako je prolazila kroz mračne periode u životu. Tako se borila s alkoholom, a nekoliko puta je 'natukla' preko 100 kilograma pa je išla na rigorozne dijete
| Foto: Insagram/screenshot
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto PA/Pixsell
Početkom godine otkrila je kako se razvela od supruga Erica Johnsona nakon 10 godina braka. Bivši NFL igrač s Jessicom Simpson ima troje djece, Maxwella, Acea i Birdie. Simpson i Johnson prohodali su u svibnju 2010., dok je bivši sportaš još bio u braku sa svojom prvom suprugom Keri D’Angelo
| Foto: PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell
S Nickom Lacheyem bila je u braku od 2002. do 2006. godine
| Foto: pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija