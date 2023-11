Pjevačica koju su povezivali s Marijom Šerifović progovorila o ljubavi: 'Ne dajem drugu šansu'

Pjevačica Džejla Ramović (21) jedna je od omiljenijih zvijezda mlađe generacije, a proslavila ju je pobjeda u talent showu 'Zvezde Granda'. Kao mentoricu je tada odabrala Mariju Šerifović (39). Fanovi su bili uvjereni da su pjevačice u ljubavnom odnosu.

Ostavila momka

Džejla je nedavno za Grand otkrila da je prekinula dugogodišnju vezu s, javnosti nepoznatim, momkom.

- To je završena priča, preboljen je. Često imam tu nedoumicu za razne stvari i uvijek kada nečemu trebam dati drugu šansu pomislim: 'To je kao da bivšem daješ drugu šansu'. Vjerujem da se ljudi mogu promijeniti, ali ja nisam u ljubavi do sada davala druge prilike - iskreno je rekla pjevačica.

Foto: Amir Hamzagic

'Priča s Marijom je izmišljena'

Bosanskohercegovačka pjevačica i eurovizijska pobjednica od početka su demantirale naslove o ljubavnoj vezi i naglašavale da su u prijateljskom i poslovnom odnosu.

- Pisali su naslove. Valjda je ljudima bilo tako, nisu mi mogli naći ništa pa su eto tako izmislili priču s Marijom, s kojom sam ja bliska. Ona je bila moj mentor, onda smo nastavile suradnju. To je jedan prijateljski odnos - izjavila je Džejla jednom prilikom u AmiG Showu.