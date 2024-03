Pjevačica Lizzo šokirala! Povlači se iz glazbene industrije?! 'Na to nisam pristala, odustajem'

Pjevačica Lizzo (36) objavila je na društvenim mrežama da 'odustaje'. U poduljoj objavi napisala je da 'nije pristala na sve to', te da joj je dosta da je se 'provlači na sve strane' i kritizira zbog njenog izgleda. Ova objava dolazi i kratko nakon što ju je kritizirao odvjetnik plesačica koje su Lizzo tužile zbog seksualnog zlostavljanja.

- Sve što sam htjela je stvarati glazbu i usrećiti ljude te pomoći da svijet bude malo bolje mjesto. No počinjem misliti da me svijet zapravo ne želi - napisala je te dodala kako se stalno bori protiv laži i napisa o njezinom izgledu.

Foto: Instagram/Lizzo

- I to rade ljudi koji me ni ne znaju te mi blate ime - poručila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Nisam pristala na ovo. Odustajem - zaključila je u svojoj objavi.

Šokantna i iznenadna objava je zaprepastila mnoge njezine fanove koji su joj pisali da to ne radi već da se bori protiv zlih komentara.

Kritike i na račun Joea Bidena

'Trebamo te, ja te trebam, žene te trebaju, svijet te treba! Volimo te. Ne vole ni svi mene, pa što sad, nije me briga', 'Bolje ti je da ne odustaneš', 'Curo, ne možeš odustati, pokaži tim ljudima tko je šef! Veliki si talent i zahvalni smo što to dijeliš s nama', 'Uzmi si vremena i pauzu. Tvoja me glazba spasila u najtežim trenucima. Drži glavu gore', samo su neki od komentara koji su fanovi ostavljali na Lizzinu objavu.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Svega dan prije se pjevačica ponovno našla na meti kritika, a vezane uz optužbe za seksualno zlostavljanje svojih bivših plesačica. Njihov odvjetnik kritizirao je Lizzo, a i predsjednika SAD-a, Joea Bidena, koji ju je pozvao da nastupa na humanitarnom koncertu, navodi Daily Mail.

- Sramotno je da su odabrali Lizzo da nastupi na ovakvom koncertu kada se suočava s teškim optužbama - rekao je za NewsNation odvjetnik plesačica Ron Zambrano.

Plesačice tužile Lizzo

- Ne bih se uplitao u politiku, ali ne mogu zamisliti zašto bi itko htio da ih Lizzo predstavlja. To daje užasan dojam - dodao je.

Foto: Matt Crossick/Press Association/

Podsjetimo, u kolovozu prošle godine tri su plesačice tužile Lizzo zbog, kako su navele u tužbi, seksualnog zlostavljanja i toksičnog poslovnog okruženja. U tužbi su navele i kako ih je pjevačica ponižavala zbog izgleda i težine. Odvjetnik Zambrano tada je istaknuo kako Lizzo i radi svojim plesačicama 'sve ono protiv čega se zalaže u javnosti'.

- U međuvremenu, privatno ih vrijeđa zbog njihove težine i ponižava na načine koji nisu samo ilegalni, već apsolutno demoralizirajući - istaknuo je tada.