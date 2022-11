Pjevačica Minelli u Zagrebu: Na spomen Hrvatske prvo pomislim na Ultru, a čula sam za Severinu

Kad netko spomene Hrvatsku prvo pomislim na glazbene festivale, poput festivala ULTRA Europe, rekla je rumunjska pjevačica Minelli (34) u jutarnjem programu radija Antene. Autorici pjesme 'Rampampam' ovo je prvi posjet Hrvatskoj.

U Anteninom Jutarnjem showu izvela je svjetsku live premijeru nove pjesme 'Could be something', a zajedno sa Sašom Lozarom otpjevala je i urnebesnu verziju hita Sama Smitha i Kim Petras.

- Imam u planu neke festivale, ali još ne želim otkrivati o kojima je točno riječ, možda nešto bude i u Hrvatskoj - kaže Minelli

Sašu Lozara zanimalo je i koliko je upoznata s hrvatskom glazbenom scenom.

'Čula sam za Severinu. Znam i za tebe, ti si isto glazbenik', odgovorila je Minelli, koja je karijeru svojevremeno gradila i u girl bendu. Kako bi iz nje 'izvukao' pikanterije iz tog razdoblja, Lozar je ispričao zanimljivu anegdotu iz vremena dok je on bio dio boy benda Saša, Tin i Kedžo.

'Kad smo bili na nastupu, jedna djevojka i njezina mama željele su se fotografirati s nama. Mi smo, naravno, pristali i njih su dvije stale pokraj mene. U jednom trenutku osjetio sam nečiju ruku na svom dupetu. Prvo sam pomislio da je to ruka djevojke koja se htjela fotografirati, pogledam iza, a ono – to je bila ruka njezine mame', prisjetio se Lozar, a Minelli se nadovezala i rekla da nikad nije doživjela ništa slično, ali i priznala da nije uvijek bilo jednostavno biti dio benda: 'Mi smo bile hot same od sebe, bile smo toliko vruće da smo se na kraju posvađale i raspale'.

Kraj ženskog benda za nju je bio i novi početak. Zarazna pjesma 'Rampampam' bila je njezina ulaznica na globalnu glazbenu scenu, hit s kojim se probila u vrh svjetske Shazam ljestvice, zavladala radijskim eterima, osvojila TikTok. Kad je postala svjesna globalnog uspjeha prvo je nazvala supruga, koji je ujedno i njezin menadžer. Kako funkcionira taj ljubavno-poslovni odnos?



'Porječkamo se ponekad, ali na kraju sve bude u redu. I s bratom često razgovaram o svojoj karijeri i glazbi. Pošaljem mu svaku pjesmu koju planiram objaviti, ja sam obiteljska cura', odgovorila je Minelli.

U studiju Antene Zagreb izvela je, uz gitaru, svoje velike hitove, poput već spomenutog 'Rampampam' i 'Deep sea', a posebna glazbena poslastica bila je svjetska live premijera njezine nove pjesme 'Could be something' koja će uskoro biti dostupna na YouTube kanalu Antene Zagreb.

