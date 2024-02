Pjevačica Vanja šokirala: 'S njim sam izgubila nevinost pa sam mu morala pjevati na svadbi'

Pjevačica Vanja Mijatović jednom je prilikom progovorila o vezi s bivšim dečkom koji ju je, kako kaže, iskoristio, a kojem je kasnije pjevala na svadbi, prenosi Kurir.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- Ja sam bila jako zaljubljena u dečka s kojim sam prvi put bila. Međutim, on je kao i 99 posto dečki bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pjevala na svadbi. Ali dobro, vrijeme liječi sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povrijedio - ispričala je Vanja svojevremeno.

Inače, pjevačica je u braku sa suprugom Aleksandrom Mandžukićem, a jednom prilikom je progovorila o njihovom odnosu.

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

- Odlično nam je kad smo zajedno. Tu i tamo se posvađamo kao i svi parovi. To je način i da upoznaš nekoga, da vidiš što mu smeta, ali smo dobri. I on i ja smo temperamentniji iako se to kod mene ne vidi. Nije nam problem da se poslije ispričamo jedno drugom, to je veličina čovjeka, da zna priznati da je pogriješio. Radila sam dosta na sebi, radim i dalje, jer nitko nije savršen - zaključila je.