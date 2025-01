Pjevačicu izbačenu s Dore zovu novom Severinom: 'Ako sam u toj ladici, onda imam dobar put'

Pjevačicu Natalie Balmix HRT je diskvalificirao s ovogodišnje Dore jer je njezina pjesma 'Život ide dalje (Žigica)', kako su naveli, 'glazbeno i tekstualno izmijenjena više od 50 posto od verzije poslane na natječaj'. No, zvijezdi u usponu predviđaju sjajnu karijeru, a neki su je, priznaje, često uspoređivali sa Severinom, a čak su i za njezinu 'Žigicu' komentirali da podsjeća na Seve iz doba 'Moje štikle'.

- Nije da sam to prvi put tada pročitala i čula sam puno puta. Još sam kao klinka, možda je to bila 2007. u osnovnoj školi, čekala bus na stanici i pjevala Gas, gas i kao razmišljala da ja to želim biti. Već sam u jednom intervjuu rekla, iskoristit ću to opet, ako sam u toj ladici sa Seve na hrvatskoj sceni, u dobroj sam ladici i na dobrom sam putu zato što mislim da je Severina najveća hrvatska zvijezda - rekla je Natalie za In magazin.

Iako je njezina 'Žigica' prošla na natječaju i žiri ju je odabrao, konačna verzija koju je predala 5. siječnja je glazbeno i tekstualno izmijenjena više od 50 posto, navode s HRT-a.

Dodaju i kako su dva neovisna producenta potvrdila da je došlo do promjena u 'produkcijskom, aranžerskom, tekstualnom i dinamičkom segmentu te da pjesma u svojoj finalnoj verziji predstavlja novo glazbeno djelo'.

Natalie se na Dori natjecala i prošle godine. Tada je nastupala s pjesmom 'Dijamanti', a pobjedu je odnio Baby Lasagna. Tad joj se tijekom nastupa dogodila tehnička greška. Pri samom kraju, od 2:49 minute nadalje, matrica je nastavila svirati iako je pjevačica već završila s pjesmom.

Pjevačica je poznata i srpskoj publici. Bila je jedan od favorita u talent showu 'IDJShow', a danas je voditeljica istog. Njezina pjesma 'Lomi me' broji više od 2,6 milijuna pregleda, a pjevačica iza sebe ima i brojne klupske nastupe, na kojima se ne libi zapjevati i neke od najvećih folk hitova.