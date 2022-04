Pjevačicu kritizirali zbog linije, ona se pojadala: Ne mogu se na plaži opustiti zbog vas, dosta je!

Glazbenica Camila Cabello (25) često je na udaru kritika zbog svog izgleda koji se ne uklapa u rigorozne showbiz standarde na Zapadu te joj hejteri prigovaraju zbog viška kilograma. Unatoč tome, pjevačica se ne zamara time da bi trebala izgubiti kilograme već je odlučila svima poslati jasnu poruku da njenu vrijednost ne određuje njena debljina, kao ni komentari na društvenim mrežama.

- Svaki put kada odem na plažu u Miamiju, postanem meta paparazza - nekako uvijek saznaju kada dođem, uhvate me u bikiniju i svaki put se osjećam ranjivo i nespremno. Nosila sam kupaći kostim koji mi je bio premali i nisam obraćala pažnju na to kako izgledam, ali onda sam vidjela fotografije na društvenim mrežama i komentare i to me jako uznemirilo. Podsjećam sama sebe da su na moje samopoštovanje utjecale misli koje je oblikovalo društvo. Društvo koje je toliko naviklo svijet na ideju o tome kako izgleda 'zdravo' žensko tijelo, a ta je ideja apsolutno nestvarna za puno, puno žena. Photoshop, restriktivne dijete, pretjerivanje u vježbanju i biranje kutova za fotografiranje koji omogućuju da naša tijela izgledaju drugačije nego u stvarnosti i u svom prirodnom obliku - napisala je Camila.

- Podsjećam sebe na sve to, pratim na društvenim mrežama žene koje prihvaćaju svoj celulit, strije, trbuh... želim se osjećati dobro. Danas sam nabavila novi bikini, tako je sladak i nisam jela ništa teško prije nego sam otišla na plažu jer sam znala da će se sve pretvoriti u foto session. Držala sam trbuh toliko čvrsto uvučenim da su me trbušnjaci boljeli, nisam disala i jedva sam se nasmijala i bila sam toliko svjesna gdje su foto aparati da se nisam mogla opustiti i uživati. Pokušala sam se pretvarati da ih nema, ali nisam to mogla i jednostavnom sam uvlačila trbuh svaki put kad bih išla od ležaljke do mora - ispričala je glazbenica.

- Mislila sam da ću izgledati dobro na fotografijama i mislila sam da ću se osjetiti ispunjeno, a ipak nikada mi nije bilo gore na plaži. Osjetila sam tugu i prazninu jer su misli ovog društva postale moje misli. Želim da pričamo o ovome zato što vidimo fotografije žena i hvalimo ih kako izgledaju dobro, fit ili zdravo, ali što je zdravlje ako ste toliko fokusirani na to kako izgleda vaše tijelo da mentalno zdravlje trpi i ne možete uživati u životu. Kome uopće pokušavam biti privlačna i da li sam privlačna sebi ako se ne mogu opustiti i uživati u lijepom danu na plaži? Nažalost, još nisam došla to tog stanja u kojem ne marim za tuđa mišljenja - poručila je Camila.

Kaže da je svjesna da to kako izgleda ne određuje koliko je sretna, zdrava ili seksi, ali isto tako i da poruke koje joj stižu, utječu emotivno na nju i neprestano odjekuju u njenoj glavi.

