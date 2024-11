Pjevačicu s kojom je Liam Payne dobio sina snimili na sprovodu

Liam Payne tragično je preminuo prošlog mjeseca u Argentini nakon što je pao s balkona hotela. Njegovo tijelo tek je nedavno došlo u Veliku Britaniju, a na sprovod u njegovom rodnom gradu Wolverhamptonu stigla je i Cheryl Cole (41), s kojom je dobio sina Beara. Iako je pokušala izbjeći sve fotografe na posljednjem ispraćaju, fotografi su je snimili bezizražajnog lica.

Glazbenica je u crkvu ušla sa stražnje strane, piše The Mirorr. Gledala je u daljinu, a njezin dolazak posebno je rastužio obožavatelje.

Foto: Stephen Lock

Uz nju su bile i njene nekadašnje kolegice iz benda Girls Aloud koje su joj došle dati podršku.

Nakon pjevačeve smrti napisala je emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Sinu koji se sada mora suočiti sa stvarnošću da više nikad neće vidjeti svog oca. Ono što me najviše uznemirava je to što će Bear jednog dana imati pristup gnusnim izvješćima i medijskom iskorištavanju koje smo vidjeli u posljednja dva dana. Slama mi srce što ga u budućnosti neću moći zaštititi od toga. Molim vas da razmislite, čemu služe neki od ovih napisa osim da nanose dodatnu štetu svima koji su ostali skupljati komadiće - napisala je tad između ostalog.

Cheryl Cole i Liam Payne upoznali su se još 2008. godine, no romansa je krenula tek kasnije. Naime, tada je 14-godišnji Payne došao na audiciju za X Factor, a Cole je bila jedna od članica žirija. Payne je tada pjevao Sinatrinu popularnu pjesmu 'Fly Me to the Moon'. Cole je ostala impresionirana i poručila da je 'jako sladak', navodi Us Weekly.

Brit Awards 2018 - Arrivals - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Mediji su ih prvi put povezali 2016., nakon što se Cole rastala. Iduće godine dobili su sina Beara. No, idila nije dugo trajala. Već 2018. godine odlučili su otići svatko svojim putem.

- Cheryl i ja smo odlučili da se razilazimo. Bila je to teška odluka za donijeti - napisao je na X-u Payne.