Sandra Afrika: Zaradila sam si aute i jahtu pjevajući Hrvatima

Srpska folk zvijezda Sandra Prodanović (32), zvana Sandra Afrika, ovih se dana našla u nezahvalnoj situaciji. Srpski mediji tvrdili su kako su naletjeli na eksplicitne fotografije na kojima se nalazi upravo Sandra i njen bivši dečko, nogometaš Vladimir Volkov (33). Dvojac je, sudeći prema spornoj fotografiji, bio zaokupljen vrućim igricama.

POGLEDAJTE VIDEO: Svađa Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa zbog eksplicitnih fotografija

Djevojka je naga ležala na muškarcu, a on je iskoristio to što je na plafonu bilo staklo pa je slikao. Fotografija je počela kružiti društvenim mrežama pa je stoga bilo pravo vrijeme da se o tom događaju oglase 'akteri' ove priče, Vladimir, a potom i Sandra. Ispalo je kako se na fotografiji uopće ne nalaze oni, a Sandru je razljutilo to što se na slici djevojci ne vidi lice, a ipak su svi govorili kako se na slici nalazi ona.

- Dokle više! Stvarno je prevršena svaka mjera. Neki ljudi bi baš voljeli da me vide u nekoj aferi. Tako nešto ne postoji. Kakve eksplicitne ili gole slike. Kad god se pojavi neka eksplicitna ili gola slika anonimnih djevojaka kojima se ne vidi lice nego podsjećaju na mene iz ovog ili onog razloga, odmah sam to ja. Ma, kako da ne - rekla je Sandra, piše srpski Alo.

Sandra je hrvatskoj javnosti poznata odavno, još otkako je svoj pjevački uzlet započela u nekadašnjem klubu Lampaši, koji je držao Ivan Zak. Na njezine folk note Hrvati su čekali u redovima, a Sandra kaže da je gledala te kolone ljudi i ni sama nije znala što ju je snašlo. Za nju se može reći da ju je stvorila hrvatska publika jer, kako sama kaže, pjevačka karijera je zapravo krenula upravo iz Zakovih Lampaša.

Ispričala je kako je do 30. godine priuštila sve što je poželjela i o čemu je sanjala. Prije nego što je pjevala, Sandra je nastupala u plesnoj skupini koja je pratila Milu Kitića na nastupima i pojavila se u nekoliko njegovih spotova, a onda je odlučila promijeniti karijeru.

- Tada je moj menadžer, tadašnji dečko, primijetio da se na Balkanu velika prašina podigla oko mene. Kako sam dobila tad informaciju, Miletova menadžera su doslovno uvjetovali da se moram pojaviti na njegovu nastupu. Moj menadžer je dobio te informacije i vidio da se ja u toj situaciji doslovno koristim gotovo nizašto. Rekao mi je: ‘Zašto to radiš kad možeš sad, u ovoj situaciji, s bilo kakvom pjesmom napuniti bilo koji klub?’ - ispričala je Sandra nedavno za 24sata.

Otkrila nam je i kako je 'zaradila' nadimak Afrika, iako Afrike nikad vidjela nije.

- Menadžer me odveo kod Marine Tucaković, koja mi je napisala pjesmu ‘Afrika’. U samo nekoliko dana pjesma je postala veliki hit. Po njoj sam dobila nadimak i nastupi su počeli odmah. Punila sam diskoteke širom Balkana i Europe. Nisam znala što me je snašlo. Eto, tako je sve krenulo prije 13 godina - rekla je.

Iako je na sceni nešto više od desetljeća, svoje početke ne bi mijenjala. Čini joj se da je sve dolazilo onako kako je trebalo doći i u vrijeme kad je trebalo.

- Iza mene je ostalo lijepo vrijeme puno hitova. Valjda zato i dobro plivam kroz sve ove promjene u muzici. Pojave se novi, budu ‘in’ neko vrijeme i nestanu - kaže. Razlike između Sandre Prodanović i Sandre Afrike, kaže, nema.

- Čak me i ukućani zovu Afrika - pojasnila nam je pjevačica. Baka joj je iz Korenice u Lici i tamo, kaže, ima obitelj.

Njezin uspjeh nije samo mjerljiv u klikovima i broju pregleda spotova i nastupa, nego i u nekretninama, luksuznim autima i jahti.

- Ne bih o tome da ne bi bilo da se hvalim. Ali, evo, prvi automobil sam zaradila i kupila odmah poslije prvog radnog pjevačkog vikenda u Švicarskoj - otkrila nam je pjevačica.