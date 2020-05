Afrika: 'Čim se curi ne vidi lice, odmah se priča da sam to ja...'

Pjevačica Sandra Afrika (32) i njen bivši dečko, nogometaš Vladimir Volkov (33) ovih dana pune medijske stupce jer su dio skandala na srpskoj sceni. Društvenim mrežama kruži eksplicitna fotografija na kojoj su, navodno, pjevačica i njen bivši dečko u zanosnoj akciji.

Foto: Privatni album

Na slici se jasno vidi kako par izmjenjuje strasti, ali te vatrene igrice nisu ostale unutar četiri zida jer ih je sportaš odlučio ovjekovječiti. Uslikao je nagu djevojku dok je ležala na njemu, a onda ju je podijelio sa svojim kolegama kako bi se pohvalio te je tako sporna fotka dospjela u javnost.

Izvor za srpske medije ispričao je kako mu je Sandra vjerovala i bila opuštena s njim, kao ni sa kime dosad. Istaknuo je kako se sve dogodilo na moru i to prije nekoliko godina, kada su ležali u apartmanu koji je na plafonu imao ogledalo.

- Nakon seksa, Sandra je ležala gola na Volkovu, a on nije odolio da ne slika najbolju i najtraženiju guzu u regiji. Da zlo bude veće, fotku Sandrine guze je slao svojim prijateljima nogometašima da se pohvali. Sandra to nije znala. Poludjet će kad bude vidjela da ju je bivši izdao na takav način - kaže izvor. Sada se o svemu oglasila Afrika i negirala takve napise, kao i demantirala navode da je to ona na fotografiji.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Dokle više! Stvarno je prevršena svaka mjera. Neki ljudi bi baš voljeli da me vide u nekoj aferi. Tako nešto ne postoji. Kakve eksplicitne ili gole slike. Kad god se pojavi neka eksplicitna ili gola slika anonimnih djevojaka kojima se ne vidi lice nego podsjećaju na mene iz ovog ili onog razloga, odmah sam to ja. Ma, kako da ne - rekla je Sandra, piše srpski Alo.

I dok su neki uvjereni kako se na slici doista radi o poznatom dvojcu, muškarac na fotografiji nema tetovaže koje Vladimir ima. Iz tog su razloga jednostavno zaključili kako ni djevojka na eksplicitnim fotkama ipak nije Afrika. Pjevačica je vezu s Vladimirom započela prije tri godine, a tada je prekinula vezu s dugogodišnjim zaručnikom. Sandrina izjava oko ovog nemilog događaja stigla je nakon što se i nogometaš oglasio o spornoj fotografiji.

Foto: Promo

- Ne znam o kojoj se fotografiji radi. I da imam nešto slično, nikada je ne bih pustio, jer je to katastrofa, prvenstveno iz ljudskih razloga, a onda i iz poštovanja prema Sandri - rekao je, javlja Espreso.

