Pjevala je previše seksi: Fanovi 'popljuvali' Fergie zbog himne

Pjevačica Fergie (42) ove je godine imala čast otpjevati američku himnu na NBA All-Star utakmici, a njezina izvedba bila je, ako je suditi prema reakcijama na društvenim mrežama, pravi fijasko.

Naime, bivša članica benda The Black Eyed Peas svojom je izvedbom iznenadila i šokirala mnoge, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Mnogi su joj zamjerili što je pjevala 'previše seksi' te joj poručili da bi bilo bolje da je igrala košarku nego pjevala.

Inače, pjevačica je u rujnu prošle godine objavila da se rastaje od glumca Josha Duhamela (44) nakon osam godina braka. Par ima sina Axla (4) zbog kojeg planiraju ostati u dobrim odnosima.

At first I thought #Fergie was gonna start singing “Santa, Baby” 🤔#AllStarGame