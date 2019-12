Pjevala prateće vokale: 'Sevka je naše pjesme znala napamet'

Da mi je netko te 1988. rekao kako će curičak koji nam pjeva back vokale postati naša najveća zvijezda, sigurno bih povjerovao. Već tad se vidjelo da je Severina rođena za pozornicu, kaže glazbenik Nenad Ninčević (58).

Njegov nekadašnji Tutti Frutti bend te godine objavio je album 'Stvari lagane' i bio među najtraženijim bendovima bivše zemlje. Zgodni Amulić i Ninčević bili su miljenici djevojaka koje su čeznule da baš njima otpjevaju 'Oba oka sklopi dobri anđele...'. Obojica su masama bili nedostupni, ali ne i Severini. Njezina prijateljica Doris, stanovala je u Osječkoj ulici, kat ispod Ninčevića.

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

- Pitao sam je zna li koga tko će nam pjevati back vokale na turneji. Doris je predložila Danijelu Martinović (48), ali ona je već pjevala s bendom. Onda se sjetila da ima dvije prijateljice, Lejlu i Severinu, koje žele pjevati back vokale. Nisu ni pitale hoćemo li im nešto platiti. Bilo im je važno samo da pjevaju s nama – prisjetio se Ninčević.

Angažirali su ih za tri koncerta i bile su odlične. Mnogo godina kasnije Severina mu je rekla da su sve tri 'falšale ko zvijeri', no Tutti Frutti je njima bio oduševljen.

- Prošle su i probe, sve su znale pjesme napamet i to je bilo opće veselje. Osmislile su čak i neku koreografiju, doma su uvježbavale, ma bile su simpatične do boli. Njih tri su bile kao tri male ajkule, jako su se trudile i napravile su spektakle - prisjetio se Ninčević.

Foto: Marko Ercegović

Iako su još, dodao je tekstopisac, bile klinke, na pozornici su plesale, skakale, divljale, pjevale... nisu se bojale bine. Bendu je bilo zanimljivo kako tako mlade cure pa nemaju strah od publike, jer na svakom je tom koncertu bilo do 10.000 ljudi.

- S nama su pjevale prvi put na Gripama i na još dva koncerta u Bosni. I danas žalim što se nisam s njima vozio kombijem. Njih tri su putovale s bendom, ja svojim autom. Momci su pričali da su umirali od smijeha s njima. Kombi je bio pun cike, vriske, smijeha. Zabavljale su ih cijelim putem – ispričao je Ninčević.

Foto: Jani Ugrin

Za svaki od tri nastupa dobile su honorar od po 100 ondašnjih maraka svaka i bile su presretne. Doma su se, prisjeća se Ninčević, vratile praznih novčanika jer su sve putem potrošile na neku jeftinu šminku, odjeću, nakit i slične gluposti. Tijekom ta tri nastupa Severina je, priča skladatelj, svako malo došla do njih i potiho im govorila da bi ona pjevala. Nisu je doživljavali jer je bila dijete. Ninčević je, kaže, već s Tončijem Huljićem odradio prva četiri albuma Magazina, pisao je hitove za Tutti Frutti i bio u svom filmu.

U kojem za Severinu nije bilo mjesta.

- Koliko god je ona pristojno, djetinje ispitivala da bi pjevala, u to vrijeme nisam bio taj. Ne bih joj ni mogao osmisliti i napraviti karijeru kao Tutić dvije, tri godine kasnije. Zrinko je imao svoju produkcijsku kuću, u to vrijeme svi su htjeli da im on radi pjesme – priča skladatelj.

Foto: Jani Ugrin

Severina se s Ninčevićevom odbijenicom nije mirila. Željna pozornice, karijeru je sa samo 17 godina uzela u svoje ruke. Početkom 1990. prijavila se na radijsko natjecanje Bahrije Golubovića 'DemoX' i pobijedila. Kao nagradu je osvojila snimanje svog prvog LP-a. U nastanku albuma prvijenca pomogao joj je Tomo Mrduljaš, koji je 1989. izašao iz Tutti Fruttija i okrenuo se vlastitoj karijeri.

Album nije bio zapažen, ali Severina nije očajavala. Krenula je u pohod na festivale. Prvo je na na Splitskom festivalu zapjevala 'Vodi me na ples', a krajem iste 1990., na Zagrebfestu je pobijedila s pjesmom 'Sklopi oči muzika dok svira'. Tad se počelo nazirati 'da će od nje biti nešto', ali Severina se ni time nije zadovoljavala pa je ušla i u televizijske vode. S Ivanom Banfić (50) počela je voditi emisiju 'Top cup' na HRT-u.

Sve te njezine pokušaje zamijetili su Zrinko Tutić i pokojni Đorđe Novković. Uslijedio je poziv koji se ne odbija. Zrinko ju je nazvao doma, predstavio se, a javila se njezina mama. I danas se prepričava ono mamino legendarno kad je rukom prekrila slušalicu i upitala kćer 'Jel' to onaj Zrinko ili se to netko s nama zaj...?'

Foto: Promo

Severina je posudila 4.000 njemačkih maraka i krenula u Zagreb s namjerom da uspije. Sreća joj se osmjehnula jer najveća Zrinkova zvijezda, Tatjana Matejaš Tajči, upravo je bila spakirala kofere i krenula u Ameriku. Odlazak Tatjane Matejaš i dolazak Severine inspirirao je Ninčevića da napiše „Palomu neru“ i stihove „Paloma blanca putuje na daleke obale, paloma nera ostaje, nema tebi do mene“... Nakon upoznavanja s Tutićem, Severina je snimila albume na kojem su se našle njezine velike uspješnice „Moja prva djevojka“, „Dalmatinka“, „Moja stvar“, „Djevojka sa sela“...

- Bila je vrckava, preslatka obećavala je od najranijih početaka. Zrinko i ja smo joj napravili „Dalmatinku“, „Palomu neru“ i „Travu zelenu“. E, tri pjesme su joj povukle karijeru. Baš sam bio sretan što sam joj mogao vratiti uslugu onih prvih pjevanja na našim koncertima, jer to je bilo predivno – prisjetio se Ninčević.

Foto: Jani Ugrin

Severina mu je mnogo godina kasnije rekla kako su njih tri jaaako falšale.

– Bila sam prilično loš prateći vokal. Tada sam imala 16 godina. Na koncertu sam se baš uživjela i nisam shvatila da je kabel mikrofona jako kratak. U jednom sam trenutku pala s bine i završila među kablovima. Ipak, vratila sam se i nastavila pjevati - rekla je Severina nedavno u intervjuu Tončici Čeljuski.

Pjevačica je dodala da ju je sestra, koja je predivno pjevala i rano se udala, odvela kod Lepe Smoje koja ju je jako voljela. To joj je jako pomoglo jer je bila dijete "koje je uvijek bilo u kutu", a Lepa Smoje ju je gurala na binu i davala joj glavne pjesme. Severina se povlačila jer je bila sramežljiva. Bila je jako nesretna što se ne zove Ana, Tamara, Ivana jer su je djeca svakako nazivala, Suvenira, Šuvelina, Serevina... Lepa ju je "otvorila", kao desetogodišnjakinju ju je uvela da pjeva u mjuziklu "Frane štrapalo", zbog nje je kasnije upisala Srednju glazbenu školu u Splitu. Zbog glazbe je Severina bila spremna rušiti svjetove, zbog karijere se ostavila i školovanja. Bila je inficirana glazbom, idoli su joj bili Saša Lošić i Bruce Sprinsteen čiji je poster jednom poderala na komadiće i pojela.

- I danas je ista, ostala je ona curica s naše bine – smije se Ninčević. Od njih tri, dodaje, pokazalo se da je ona ta. Lejla je kasnije profesionalno pjevala, Doris je diplomirala harfu, a Severina zasjela na estradni tron.

