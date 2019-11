Severina o snimci: 'Znam tko ju je objavio, saznala sam lani'

Život generalno kažnjava sve nas. Neke pravedno, neke ne. Ali s vremenske distance, uspjela sam se izdignuti iznad svega što mi se tad dogodilo. To je bila veoma ružna stvar koju je iz gluposti i zlobe napravila jedna osoba. Znam tko je, saznala sam prošle godine, rekla je pjevačica Severina Kojić (47) aludirajući na eksplicitnu snimku nje i poduzetnika Milana Lučića.

U intervjuu za Novosti.rs povodom njezina koncerta u Beogradu, Sevka se prisjetila tih teških trenutaka. Podršku tad, tvrdi gospođa Kojić, pružio joj je pokojni velikan hrvatske glazbe Arsen Dedić.

- Kad prođete javno sramoćenje, onda, htjeli ili ne htjeli, morate se naučiti izboriti s tim. U jednom trenutku me nazvao Arsen, jer smo bili bliski, i rekao mi: ‘Kolegice, čujem da vam je izašao neki film, ali da nema muziku, pa se preporučujem, jer ja sam filmski kompozitor’. To je bilo predivno - rekla je Seve.

Snimka se gledala na sudu, ali i u saboru

Podsjećamo, cijela afera oko Severininih eksplicitnih snimki s broda buknula je 2004. godine. Urednik portala Index.hr, Matija Babić, objavio je vruće kadrove na tom portalu uz naslov 'Ljudi, imamo pornić sa Severinom'.

Za objavljivanje Severinina uratka protiv njezine volje Index je kasnije morao iskeširati 200.000 kuna plus troškove parnice te se pjevačici ispričati u pet dnevnih novina.

No između svih koji su na internetu virili u njezinu najdublju intimu bili su i sudac, odvjetnici te zapisničar. Oni su na to bili primorani jer je na sudu trebalo utvrditi tko je autor snimke.

- Ne znam što je mislila, ali je stoički odgledala video. I sudac ga je morao gledati u cijelosti pa je na kraju diktirao zapisničaru: ‘Čuli su se uobičajeni ženski zvukovi...’. Meni osobno to nije bilo ni zanimljivo pa sam samo čekao da prođe - ispričao nam je jedan od sudionika suđenja od prije 15 godina.

Fotke i snimke su se, pisalo se u vrijeme skandala, rado gledale i među zastupnicima u Saboru, a u samo tri dana od objave snimku je na internetu pretražilo milijun ljudi.

Prvi televizijski intervju nakon skandala Severina je dala Jošku Lokasu, koji je u to vrijeme vodio emisiju “Večer s Joškom Lokasom” na HRT-u.

To je moja privatna stvar

- To je moja privatna snimka, ne bih mogla govoriti o tome kako je ona ukradena, time bih policiji samo otežala postupak - rekla je Seve kod Lokasa. Za dodatno pojašnjenje kontaktirali smo pjevačicu, ali je na naš upit ostala nijema.

Ispričala je Seve i kako su je predstavljali kao pripadnika estrade, a ona uopće nije razmišljala na taj način.

- Moja potreba za nekim pjesmama nije bila samo da bih nešto radila i namjerno napravila nešto drugačije, to je jednostavno u meni čučalo. Sjećam se pjesme 'Moja štikla' s kojom smo išli na Eurosong. To nitko ne bi otpjevao, ali ja se nisam libila snimiti stvari koje su mene radovale i veselile. Mene pljesak više ne zanima. To sam dobila. Zanima me samo da sam ja sretna - rekla je za Novosti.rs.

