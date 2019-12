Pjevao četnicima u Vukovaru, a sad se hvali seksom s muškima

Srbijanski folk pjevač Era Ojdanić (72), široj javnosti poznat po nastupima na četničkim okupljanjima 90-ih godina i pjevanju s Nadom Topčagić (66) na četničkoj proslavi pada grada Vukovara, pohvalio se da je probao seks s muškarcima. Folker kaže kako ne voli ništa propustiti u životu te da ne robuje predrasudama, piše Telegraf.rs. Javnost je već zgrozio pričama o seksualnim iskustvima s maloljetnicama.

Foto: Antonio Ahel / ATA Images / Profimedia

- Tako sam okusio i seks s muškarcima. Probao sam, ali sam bio tobdžija. Bitno je da u takvom odnosu budete tobdžija, a ne furundžija. Da vi je*ete, a ne da budete je*ani - rekao je Era. Dodao je kako je seks s muškarcima odličan ali da je sa ženama ipak bolje i da su nezamjenjive, piše Telegraf.rs.

Foto: Youtube/Screenshot

Folker se često hvali kako je bio i s 50 godina mlađim ženama.

- Do sada nisam imao problem s potencijom, doslovce razvaljujem u krevetu. Nikad nisam koristio Viagre i pomagala... Nema bolje Viagre od valjevske i užičke rakije šljivovice. Potpisujem da sam bolji od upola mlađih muškaraca i to vam mogu potvrditi sve žene koje su me probale u krevetu, a ogroman ih je broj - izjavio je Ojdanić.

Foto: Antonio Ahel / ATA Images / Profimedia

