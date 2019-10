Šumadinac: Preživio sam tešku operaciju srca, hvala doktorima

Hvala dragom Bogu što sam bio u rukama tako sjajnih doktora koji su brzo reagirali nakon što su me ljudi iz produkcije doveli u bolnicu. To su moji prijatelji za cijeli život i svima ću im biti vječno zahvalan, oglasio se nakon ugradnje pacemakera vlasnik hita 'Autotune' Zoran 'Zoki' Šumadinac. Podsjećamo, zbog problema sa srcem pjevač je napustio reality show 'Zadrugu'.

- Sad su mi ugradili pacemaker i oporavljam se lagano. Imao sam prvu kontrolu, a ovih dana mi je i druga. U stalnom sam kontaktu s produkcijom i već razgovaramo o mojem povratku u show - rekao je Šumadinac za Alo

Nakon teške operacije otišao se odmoriti u obiteljsku kuću, gdje mu društvo prave majka, sestra i sin Ivan.

- Moja obitelj, mala ali skladna i odabrana, jako se zabrinula za mene kad su vidjeli da me vode iz showa. Kad su stigli u Beograd, mene su već hitno operirali, budući da su me liječnici po dolasku tražili da potpišem pristanak za operaciju. Kod kuće mi je lijepo, maze me i paze, ali ja želim natrag u show čim mi doktori daju dopuštenje - rekao je Šumadinac, koji se nedavno pohvalio i svojim seksualnim uspjesima:

- Pa spavao sam s više od 30 žena... Ne postoji neko čudno mjesto, niti neprikladno, čovjek može voditi ljubav gdje god osjeti potrebu. Ja vodim ljubav i na automobilima te u prirodi - priznao je Zoki.

