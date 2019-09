Pjevao s Claptonom i Bonom: Zucchero 2020. u Lisinskom...

Talijanski glazbenik Zucchero Fornaciari (63) kreće na veliku turneju po Europi 6. lipnja 2020. godine koncertom u Glasgowu, a završava 5. prosinca 2020. u Zurichu. Na turneji će predstaviti i novi studijski album 'D.O.C.'.

Fornaciari je najavio izlazak novog studijskog albuma “D.O.C.” za 8. studenog

Na svjetskoj glazbenoj sceni ovaj glazbenik uživa izvanrednu reputaciju zbog jedinstvenih nastupa uživo u kojima će uživati i publika Lisinskog, 29. listopada 2020!

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Jedan od najvoljenijih talijanskih glazbenika prodao je više od 60 milijuna nosača zvuka u karijeri, bio je prvi umjetnik sa Zapada koji je nastupio u Kremlju nakon pada berlinskoga zida, a njegov nastup u Havani 2012. godine ispred 80.000 posjetitelja smatra se najposjećenijim koncertom stranog umjetnika na Kubi za vrijeme embarga.

U više od tri desetljeća dugoj karijeri, Zucchero je surađivao s glazbenicima raznih žanrova, kao što su Bryan Adams, Bono, Eric Clapton, Joe Cocker, Iggy Pop, Queen i Ray Charles.

- Zucchero je jedan od najboljih blues glazbenika na svijetu! - izjavio je Charles.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Godine 2016. objavio je album 'Black Cat' koji je premijerno izveo na koncertu u Areni u Veroni kao uvertiru u nadolazeću svjetsku turneju koja broji preko milijun posjetitelja u 611 gradova, 67 zemalja i 5 kontinenata.

Glazbeno putovanje i veliko slavlje uz najveće hitove poput Senza Una Donna, Baila, Così Celeste, Cuba Libre, Everybody's Got To Learn Sometime, Diavolo In Me, Il Volo, Miserere ili Diamante nastavlja se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, 29. listopada 2020. godine, kada će Zucchero prvi puta zapjevati u hrvatskom hramu glazbe.

Ulaznice za ovaj veliki glazbeni spektakl kreću u prodaju 9. listopada 2019., a mogu se nabaviti po cijeni od 210, 280, 350, 420 i 490 kn na www.lisinski.hr te blagajni Dvorane.