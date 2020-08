Pjevao u 'Zvijezdama', a sad na plaži pokazuje isklesano tijelo

<p>Novo ime na estradi <strong>Alen Vlahović</strong> (26) ovoga ljeta odmarao je na našoj obali i to na dubrovačkoj rivijeri. Alen se prvi put na ekranima pojavio u RTL-ovim 'Zvijezdama', a članice žirija <strong>Andrea Andrassy</strong> i <strong>Nina Badrić</strong> tad su prokomentirale njegov izgled i muskulaturu.</p><p>Fotografije s dubrovačkih plaža zasigurno mnoge obožavateljice neće ostaviti ravnodušnima. Za pjevačevu liniju zaslužno je aktivno bavljenje rukometom i fitnessom.</p><p>Glazba ga prati kroz cijeli život i uz sve to što radi uspijeva je staviti u sam vrh svojih prioriteta. Mladi pjevač govori kako je glazbu i zabavu 'pregazila' korona te da su ljudi željni pozitivnijih stvari u ovoj teškoj godini.</p><p>- Ova godina stvarno je teška za sve glazbenike i cijelu glazbenu industriju. Naime, cijela ova pandemija bacila je glazbu sa strane, a svi znamo koliko je oba bitna i koliko glazba i zabava podižu raspoloženje. Ja sam tek na početku i moram naglasiti da je mladima glazbenicima izuzetno teško u ovim uvjetima kada su nam onemogućeni nastupi uopće doći na scenu. Mislim da je sav medijski prostor zauzela korona, ali savjetujem svima da se okrenu glazbi i podrže naše glazbenike, jer na kraju oni su ti koji će vam vratiti osmjeh na lice kada sve ovo prođe - govori Alen.</p><p>Za njega je glazba najbolja utjeha i najbolji lijek za sve probleme.</p><p>- Žalosti me 'hejtanje' na društvenim mrežama i mišljenje da glazbenici u Hrvatskoj ništa ne rade i lagodno žive. Mnoge kolege su radile prije i odricale svega za glazbu, ja sam završio fakultet i uz bavljenje glazbom i radim. Fale nam svima nastupi, fali nam publika i moram priznati da u ovo vrijeme dosta aktivno radim na novim pjesmama i čekam onaj start kada ćemo moći svi uživo zajedno zapjevati i dobro se provesti. Spremam dosta toga novog, producent i ja smo se povukli u studio i u to doba korone stvaramo i radimo na nekoliko različitih projekata - govori Alen.</p><p><br/> <br/> Ovo ljeto Alen je istražio ljepote dubrovačke rivijere.</p><p>- Obišao sam sve plaže u Dubrovniku i okolici, Konavle, Pasjača, Lapad, Ston i posjetio sam i Pelješac. Za kraj ljeta možda još odem na nekoliko dana do Istre, ali ovisi kakva će situacija biti sa virusom - govori glazbenik. </p><p>Alen voli tihe i mirne uvale s malim brojem ljudi. Na svom Instagramu postavio je fotografije Dubrovnika i dubrovačkih plaža, a pokazao je i liniju. Već pri samoj pojavi, kaže, mnoge obožavateljice zasipale su ga brojnim porukama na Instagramu. Početkom ljeta objavio je zarazan plesni hit 'Latina' koji donosi dašak španjolskog ritma. Kadrovi naše obale također su dio spota za pjesmu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>