Planirala ubojstvo svoje majke: Gypsy Rose razvodi se od muža s kojim se vjenčala u zatvoru

Gypsy Rose Blanchard, Amerikanku koja je 2016. godine priznala da je sudjelovala u ubojstvu svoje majke Clauddine 'Dee Dee' Blanchard, razvodi se od supruga Ryana Scotta Andersona. Par se vjenčao na zatvorskoj ceremoniji bez gostiju u srpnju 2022. godine, a vijest o razvodu podijelila je samo tri mjeseca nakon što je napustila zatvorsku ćeliju gdje je odslužila osam godina zbog planiranja ubojstva svoje majke zajedno s tadašnjim dečkom Nicholasom 'Nickom' Godejohnom koji je izvršio ubojstvo i sad je na doživotnoj robiji.

- Ljudi su me pitali što se događa u mom životu. Nažalost, moj suprug i ja prolazimo kroz razvod i preselila sam se u kuću svojih roditelja. Imam podršku svoje obitelji i prijatelja koji će mi pomoći da prođem kroz ovo. Učim slušati svoje srce. Trenutačno mi treba vremena da se pronađem... tko sam - napisala je na svom Facebook profilu, prenosi People.

Foto: Instagram

Maštali o zajedničkom životu

U intervjuu netom prijevremenog puštanja na slobodu u prosincu 2023., Blanchard je rekla da planira ponoviti svadbu s Ryanom nakon što napusti zatvor.

- Mi planiramo imati ponovno vjenčanje s cijelom našom obitelji i našim prijateljima, haljinom i tortom i svime, jer mi to zaslužujemo. Ja to zaslužujem. On to zaslužuje. Naše zatvorsko vjenčanje bilo je samo nešto na čemu se možemo zavjetovati jedno drugome. Bilo je to nešto što nam je nešto značilo. I mislim da je zabava na neki način za sve ostale i za nas, ali uglavnom za sve ostale - rekla je prije nekoliko mjeseci za People.

Tad je rekla da se veseli zajedničkom životu sa sad bivšim suprugom.

- Nikad nisam živjela s muškarcem. Odrasla sam s mamom, nisam imala ni tatu doma. Pa, ja kažem, 'Ne znam ni kako je to živjeti s muškarcem' - izjavila je.

Ubojstvo šokiralo svijet

Nakon što su na površinu isplivale pojedinosti života majke i kćeri, mnogi su stali na stranu Gypsy Rose. Naime, njezina je majka patila od Munchausenovog sindroma kojeg karakterizira prezentacija ponavljajućih lažnih tjelesnih simptoma, a motivacija za ovakvo ponašanje je zauzimanje uloge bolesnika. Međutim, postoje i slučajevi kada odrasli, obično roditelji, simuliraju simptome bolesti kod osobe za koju se brinu, najčešće svoje dijete.

Foto: Screenshot/YouTube/Dr. Phil

Dee Dee je uvjerila i Gypsy Rose i okolinu da je njezina kćer izuzetno bolesna. Liječnicima je rekla da boluje od raka, epilepsije, oštećenja vida, sluha, mišićne distrofije, kvadriplegije i još mnogo toga. Zbog toga je Gypsy Rose bila prisiljena koristiti isključivo invalidska kolica, obroke primati na sondu, a majka joj je brijala glavu pod izgovorom da bi joj kosa svakako ispadala zbog jakih lijekova koje prima.

Inspiracija za dokumentarce

Ubojstvo Dee Dee i njezino postupanje s kćeri pobudilo je zanimanje diljem svijeta. Priča je inspirirala brojne dokumentarce, filmove i Hulu miniseriju pod nazivom 'The Act'. Gypsy Rose je tijekom odsluživanja svoje zatvorske kazne dala više intervjua. U jednom je izrazila nezadovoljstvo zbog Hulu serije o njezinom životu. Na drugom mjestu, u intervjuu snimljenom za Dr. Phil 2017., rekla je da 'čvrsto vjeruje da ubojstvo nije u redu, bez obzira na sve, ali i da ne vjeruje da zaslužuje broj godina koji je dobila'.