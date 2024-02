Plavci opleli po Marjani: 'Mi je ne optužujemo bez razloga...'

Nova epizoda kulinarskog showa 'Hell's Kitchen' nije prošla bez drame. Plavi tim raspravljao je o novom tenzijama koje su ih snašle, a na meti kritika našla se Marjana.

Vi ste odabrali svoj način nastupa, ja ne želim i neću biti dio toga - poručila je Marjana plavcima.

Foto: RTL

- Vi imate točno svaki tjedan osobu koju imate na tapeti. Prošli tjedan je to bio Josip, ovaj tjedan sam to ja, ali ja to više neću i izvolite prebaciti fokus na nekoga drugoga - rekla je ostatku svog tima.

S njom se nisu složili drugi kandidati.

Foto: RTL

- Nije da mi nju optužujemo bez veze, nije da je ona odlična, da sve savršeno napravi pa mi samo: 'eh, danas ćemo tebe'. Nije u tome bit, nego je imala najviše grešaka otpočetka - rekao je Domagoj.

- Najlakše je svaliti krivnju na nekog drugog. Ja znam da je to lakši put, ali to nije ispravan put. Ja sam odlučila da sam spremna na još jedan kompromis, još jednu šansu, mislim da to zaslužuju svi. Ali ako u timu svatko vuče na svoju stranu, onda to nije tim - poručila je ona.