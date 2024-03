Plavi tim se najeo brze hrane, a oduševila ih Varja: 'Najveći je borac u plemenu, nevjerojatno'

Crveni tim ostao je u igri bez dva muškarca koja su se ozlijedila, pa su djevojke u oba tima morale 'potegnuti' više. Osim za nagradu borili su se i za osjećaj zadovoljstva, a u nagradi su ih očekivali hot dog, krumpirići, majoneza, ketchup, senf i krastavci. 'Nema tu dovoljno kalorija za naš prazan želudac', kazala je Vesna kad je vidjela što je nagrada.

Foto: Nova TV

Konačan rezultat 8:6 donio je pobjedu plavima i to u zadnjem bodu koji im je u srazu s Varjom donijela Meggy te su plavi uživali u sočnom hot dogu. 'Varja je najveći borac u plemenu, nevjerojatno je koliko je u njoj volje i snage', zaključila je Matea, osvrnuvši se na izazov.

Foto: Nova TV

Iako je imala poteškoće sa svladavanjem poligona, Varja je na kraju sustigla Meggy na dijelu hvatanja kocki, no Meggy je za sekundu prije postavila kocke i tako donijela pobjednički bod svom timu. Varja se, naime uplašila poligona s kojeg je s veće visine trebalo skočiti u more, pa je rekla da ju je uhvatio napadaj panike kad je vidjela koliki je zadatak pred njom. Vidjelo se da joj je poligon teško savladiv, ali u samoj završnici koja je uključivala bacanje kocki zadivila je sve natjecatelje i u svom i u suparničkom plemenu.

- Kad sam vidjela poligon, mislim da sam već tad odustala. Ne sjećam se kad sam zadnji put imala takav napadaj panike - ispričala je Varja.

Da bi osvojili bod natjecatelji su morali kroz vodu doći do prve platforme i maknuti zastavicu s nje. Nakon toga opet su uskakali u more kako bi na drugoj platformi savladali viseći most i došli do srednje platforme. Ondje ih je čekala zastavica koju su morali maknuti. Upravo ta povišena platforma uplašila je Varju. No na kopnu ih je čekao posljednji zadatak u kojem je briljirala. Uz pomoć sidra morali su dovući dvije kocke iza zidića koji se nalazio ispred njih.

Foto: Nova TV

