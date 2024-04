Plavi tim u 'Survivoru' ostao je bez najjače karike: Ne sviđa mi se pleme, ovo nisu moji ljudi...

Previranje u plavom timu u 'Survivoru' nije dugo trajalo, ali ostavilo je veliku posljedicu. Kad Jakob nije uspio uvjeriti svoje suigrače u strategiju koju je smatrao najboljom za pleme, odustao je od sudjelovanja u Survivoru i sve objasnio na plemenskom vijeću. Prije plemenskog vijeća plavi tim izgubio je od crvenog, pa je morao predložiti igrača za duel. Jakob se veoma zalagao za to da se glasa za najslabiju kariku, a ostali se nisu s njim slagali. Među njima je bio i Luka koji je svoj stav jasno iznio.

- Ne slažem se s Jakobom da treba gledati samo poligon, nego i cjelokupnu društvenu situaciju i glasati za osobu za koju misliš da je u tom trenutku najmanje Survivor - rekao je.

- Ako smo pleme, onda bi ljudi koji su slabiji na poligonima trebali doći i reći da se glasa za njih, reći da su došli do svog maksimuma - rekao je Jakob, a Luka komentirao da ne vjeruje da će itko tko je najslabija karika sam istupiti, nego pokušati ostati što duže i pokušati popraviti ono u čemu je slabiji. A nije samo Luka tog stava, nego i veći dio plavog plemena.

To je u Jakobu potaknulo odluku da se vrati kući, svojoj obitelji.

- Meni se uopće ne da više biti u ovom plemenu. Ne da mi se gledati način kako ću nešto reći i hoću li nekoga povrijediti. Meni se to ne da. Najradije bih bio doma sa svojima. Najveća nagrada će mi biti doma uz mamu, brata i prijatelje. Ne da mi se trpjeti ovo i došao sam do spoznaje da mi je ovo previše.

Sve je detaljnije objasnio na plemenskom vijeću gdje su njegovu odluku mogli čuti i natjecatelji crvenog tima.

- Nešto mi se događalo desetak dana prije Survivora. Mislio sam da me to neće toliko dirati, ali postalo mi je bitnije kakva mi je situacija doma i shvatio sam da mi je više stalo do majke i brata i njihovih života nego statusa jedinog preživjelog u Survivoru.

'Ispada da Jakobova mentalna snaga nije bila dovoljna', komentirao je Luka ovaj Jakobov postupak.

- Od početka sam htio doći do kraja. Kako vrijeme ide razmišljam o svemu i koje bih nagrade htio osvojiti. No, unutar sebe razmišljam koliko mi je važno da budem uz svoju majku kojoj je potrebna pomoć i bratu koji je u životnom periodu u kojem mu treba podrška. Gledam da sam jak igrač i imam jaku statistiku, ali želim pokazati svom bratu koliko mu želim biti podrška i koliko mi nije važan moj osobni uspjeh i da ga s tom energijom usmjerim na pravi put - objasnio je Jakob te dodao: 'Nisu ovo moji ljudi. Nisu mi toliko bliski i toliko dragi kao oni koji me čekaju doma'.

Unatoč tome što je Jakob otišao, plemensko vijeće ide dalje, pa je plavi tim i dalje morao glasati za člana kojeg žele vidjeti u duelu, a to je bio Alex koji je dobio pet glasova.

- Čitamo istu knjigu kao i na prethodnom vijeću - kazao je Alex dodavši kako se ne smatra najslabijom karikom i da slijedi borba.