Playboy zečica: Pila sam votku 24 sata dnevno i povraćala krv

Playboy zečica Jessica Landon (37) ispričala je svoju emotivnu priču koja je šokirala sve. Priznala je kako je svaki dan pila alkohol 24 sata, ali onda su uslijedili problemi. Na vrhuncu karijere njezin život izgledao je kao san. Partijala je u vili Hugha Hefnera i pokušavala izgraditi glumačku karijeru.

- Preselila sam se u Los Angeles kad sam imala 19 godina. Bavila sam se manekenstvom i glumom te sam često visila u Playboy vili. U to vrijeme mislila sam da je moj život san - rekla je za Daily Mail.

Kako kaže, bila je svjesna da je zlostavljanje koje je doživjela od dadilje kada je imala pet godina ostavilo traga na njezinu psihu.

- Kada pogledam unazad, mislim da sam prazninu u sebi ispunjavala alkoholom, ljubavlju i hranom - kazala je.

Alkohol joj je pomagao da ostane pribrana u takvim trenucima.

- Mislim da sam bila prikriveni alkoholičar od početka. Rijetko sam pila u javnosti ili na zabavama, češće sama kod kuće. Alkohol je bio 'magični lijek' koji sam tražila, jedina stvar koja me oslobađala tjeskobe, panike i sramote koje sam osjećala iznutra. S 26 godina pila sam votku 24 sata dnevno. Onesvijestila bih se i probudila noću u panici, tresući se pa sam votku držala pored kreveta. Povraćala sam krv na dnevnoj bazi. Život mi je postao pakao - priznala je.

- Znala sam da ću umrijeti ako ne prestanem piTI, ali znala sam i da ću umrijeti bez alkohola ako ne potražim medicinsku pomoć. Stvorila sam zatvor u kojem sam bila. Nitko nije znao koliko mi je život užasan. Bojala sam se biti iskrena o tome koliko pijem pa sam sve skrivala - dodala je.

Jednog dana je pijana pala niz stepenice. Doktori su joj dijagnosticirali krvarenje u mozgu.

- Morali su me operirati da ne ostanu posljedice, ali najprije su me očistili od alkohola jer mi je krv bila preslaba. Nakon pet dana doživjela sam napadaj, zbog čega su me hitno operirali. Nakon toga sam prebačena u kliniku za odvikavanje, gdje sam se oporavila. Nakon izlaska iz bolnice opet sam počela piti. Nisam bila u stanju ustati i otići na WC pa sam obavljala nuždu po sebi na podu prijateljičine sobe - iskrena je Jessica.

- Kiselina iz urina nagrizala mi je kožu, znala sam da umirem i postala sam očajna. Nazvala sam bivšeg i molila ga da mi pomogne. Srećom, sljedećeg jutra pojavio se na vratima s radnicima hitne pomoći. Kada sam stigla do bolnice, organi su mi otkazivali. Dobila sam dvije transfuzije krvi, na intenzivnoj sam provela 16 dana. Bilo je upitno hoću li preživjeti - ispričala je.

Nakon mjesec dana otpuštena je iz bolnice, a preselila se kod roditelja kako bi se konačno odvikla od alkohola.

Sada je pet godina trijezna i očekuje svoje prvo dijete.

- Ne ponosim se svojom prošlošću, naprotiv, stidim se života kojim sam živjela. U pomaganju drugima nalazim nagradu i konačno osjećam pripadnost nečemu - zaključila je.

