Playboyeva manekenka Tabby Brown umrla je u 39. godini: Jedina je ostavila Balotellija...

Preminuo je Playboyev model i plesačica iz Londona Tabby Brown, koja je krasila naslovnice Cosmopolitana i ELLE-a te hodala s poznatim nogometašima, poput Raheema Sterlinga i Marija Balotellija. Imala je 38 godina.

Brown se pojavila u brojnim reklamnim kampanjama za razne brendove, kao što su Canon, Virgin Atlantic, AXE i Lynx, a sudjelovala je i u reality showu na Channelu 5, ‘The Bachelor‘.

Foto: Instagram

Njezin bivši menadžer potvrdio je tužnu vijest o smrti za The Sun. Shrvani obožavatelji i glazbene zvijezde također su se oglasili na društvenim mrežama kako bi odali počast manekenki.

- Kakva si svjetlost bila, tvoja vanjština odgovarala je onome kakva si bila iznutra, tako lijepa - poručio je glazbenik NayNay.

'Ovo je definitivno šok. Moja iskrena sućut obitelji i prijateljima', 'Srce mi je slomljeno. Pravi anđeo, volim te, Tabs. Šaljem ti ljubav i svjetlost na tvome putu u nebo', 'Počivaj u miru, predivna dušo', glasile su samo neke od poruka njezinih obožavatelja.

Inače, mnogi se slažu da je Tabby bila ‘djevojka kakva se jednom rađa‘. The Sun je podsjetio na to da je manekenka prvi put viđena s engleskim nogometašem Sterlingom u jednom luksuznom hotelu u ožujku 2016.

Foto: Instagram

To se dogodilo samo nekoliko tjedana nakon što se on preselio sa zaručnicom Paige Milian u njihovom domu vrijednom 3,5 milijuna funti.

Tabby je također sedam mjeseci hodala s nogometašem Balotellijem, nakon što su se 2011. upoznali u jednom noćnom klubu. Talijan ju je dodao za prijateljicu na Facebooku i nagovorio da izađe s njim na spoj.

- Stvarno sam se zaljubila u Marija, iako sam znala da to nije baš pametno - rekla je u intervjuu za Mirror 2013.

- Rekao mi je da želi da se skrasimo i imamo obitelj. Tada sam saznala da već ima dijete sa svojom bivšom, stalno su kružile priče o tome kako tulumari s drugim ženama za koje je govorio da su ‘samo prijateljice‘. Tako da sam odlučila prekinuti s njim u studenom. Mario nije mogao vjerovati i mislio je da će me slatko nagovoriti da mu se vratim. Kad je shvatio da nema šanse, loše je to primio. Ali to je zato što ga nikada prije nijedna žena nije ostavila. Navikao je dobiti točno ono što želi - dodala je tada Tabby.

Isto tako, ona se pojavljivala u raznim videospotovima glazbenih zvijezda, kao što su Snoop Dogg, Dizzee Rascal i B.O.B. Također je diplomirala marketing.