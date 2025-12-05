Plesačica i reality zvijezda je preminula u 47. godini

Criscilla Anderson, bivša hip-hop plesačica i jedna od glavnih figura realityja “Country Ever After”, umrla je u 47. godini nakon višegodišnje borbe protiv raka debelog crijeva.

Njezina prijateljica Lindsey Villatoro podijelila je vijest o Criscillinoj smrti, uz emotivne poruke koje je Criscilla ranije zapisala za svoju obitelj i bliske osobe.Lindsey je svoju bol izrazila sljedećim riječima:''Srce mi se kida što ovo moram napisati. Criscilli sam obećala da ću biti uz nju kad god više ne bude mogla sama stajati, i molim se da zna koliko je bila voljena. Pratiti je sve do kraja bio je najveći privilegij mog života.''

Nakon toga je objavila Criscillinu oproštajnu poruku:''Ako ovo čitate, to znači da sam se napokon prepustila Isusovu zagrljaju, u miru i okružena ljubavlju. Molim vas, ne dopustite da vas ovaj trenutak uvuče u tamu. Borila sam se koliko sam mogla i voljela sam svim srcem. Nisam nestala… Samo sam otišla kući.''

U drugom dijelu poruke Anderson se obratila svojoj djeci — Ethanu, Emmarie i Everleigh — koje je dobila sa suprugom Coffeyjem Andersonom, kao i svojoj pokćerki Savannah.''Mojoj djeci, mom cijelom srcu. Ethane, ti si me učinio majkom. Još sam uz tebe i navijam za tebe. Savannah, moja bonus djevojčice, bila si dar koji mi je Bog poslao. Emmarie, moja plesačice koja voli Isusa, nastavi plesati kroz svako razdoblje života. Everleigh, moja svjetlucava iskro, hrabro slijedi svoje snove. Moje bebe… Ja vas čuvam. Kad vam se neki trenutak učini toplim, poznatim ili prelijepim da bi bio slučajan, to sam ja. I dalje sam vaša mama. I dalje pripadam vama.''

Criscilli je rak debelog crijeva otkriven 2018. godine, a nakon provedenog liječenja bolest je 2021. ušla u remisiju. Međutim, već 2022. rak se ponovno vratio. Prije mjesec dana Lindsey je objavila da se bolest proširila i na mozak, što je utvrđeno nakon moždanog udara koji je Criscilla pretrpjela.