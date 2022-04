Plesačica Paula o ozljedi Filipa Vidovića: 'Otplesali smo bez da sam ja išta od toga primijetila'

Glumac Filip Vidović (31) ozlijedio je nogu tijekom energičnog nastupa s mentoricom Paulom Jeričević u showu 'Ples sa zvijezdama'. Velika potpora bila mu je zaručnica Nataša Pavičević, koja je s njim odmah nakon nastupa otišla u bolnicu na pregled, ali i Paula koja se o svemu oglasila na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije me bilo čitavu večer s vama jer sam bila u mislima isključivo sa Fićom. Možda je ovo samo show na van, ali za mene je ovo puno više. Otplesali smo čitav jive bez da sam primijetila da se nešto desilo jer je Fićo odradio točku do kraja bez da je utjecao na izvedbu. Otplesao je do kraja, preskočio me i skočio na nogu zbog koje je čitavu večer proveo na hitnoj - započela je Paula na Instagramu uz njihovu zajedničku fotografiju.

- Ovo nije patetika, ovo je veliki shoutout za mog malog, a velikog zmaja, mog najdražeg partnera ikada, plesača koji ostavi dušu na plesnom podiju. Divim ti se, zakon si i jedva čekam da ovo prođe i da sve zaboravimo - dovršila je Jeričević.

Podsjetimo, Filipova djevojka te zaručnica Nataša Pavičević također se o cijeloj ovoj nezgodi oglasila na svome Instagramu.

- Ples sa zvijezdama afterparty na traumi - napisala je Nataša uz video koji je objavila na Instagramu.



Inače, Filip i Paula su u jučerašnjoj emisiji otplesali energični jive pa ni ne čudi što je glumac ozlijedio nogu. Nitko to nije ni primijetio dok voditelji nisu objasnili situaciju te dok se Filip u show nije vratio s gipsom na nozi. Iako se par potpuno unio u ples, osvojili su 32 boda.

- Ti zapravo imaš tako dobar svoj stil performerski, ono što neki plesači godinama grade, i zato u stvari tako visoko držiš ljestvicu. Nemoj to nikad izgubiti jer to je zaista posebno - istaknuo je Igor Barberić nakon njihovog nastupa.

- Stilski je sve napravljeno kak spada, i s obzirom da je ovo peta emisija pojačajte vaš tempo još više do kraja - poručila je Larisa Lipovac Navojec.

- Ovaj zamah s kosom je zaista super i odlično si ga isfurao - nadovezala se Franka Batelić.

