Pleško nakon što su joj provalili u apartman: 'Ovi dani su bili baš teški, jako sam se bojala'

Majka je bila prepadnuta i van sebe. To se dogodilo njenom djetetu. Njezine stvari nisu taknute, moje su uništene, kaže pjevačica koja je otvorila novi profil na Instagramu nakon što su joj hakirali prethodni

<p>Splitska pjevačica <strong>Antonia Dora Pleško </strong>(21) nedavno je doživjela pravu dramu. Prvo su joj hakirali Instagram profil na kojem ju je pratilo više od 20 tisuća ljudi.</p><p>Zatim su je hakeri tražili novac, i to oko 1600 kuna da bi joj 'vratili stari profil'. Kao da to nije dovoljno, pjevačici su nakon toga provalili u apartman na Hvaru te su joj uništili sve stvari.</p><p>Antonia je sada na novom Instagram profilu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedan od njih ju je upitao osjeća li se bolje nakon cijele situacije.</p><p>- Jesam, u jednu ruku zahvaljujući vama. Dobila sam doslovno tisuće poruka, predivni ste, baš ste bili u tom trenutku odmah uz mene, bolje sam - odgovorila je.</p><p>- Majka je bila prepadnuta i van sebe. To se dogodilo njenom djetetu. Njezine stvari nisu taknute, moje su uništene - dodala je.</p><p>Kaže da je sada sve okej jer ima ljude uz sebe koji je čuvaju i paze.</p><p>- Ovih par dana su bili baš teški, ne znam ni sama kako sam se nosila sa svim tim, jako sam se bojala, ali sad sam dobro - kazala je.</p><p>Jedan obožavatelj joj je poručio kako se nada da će se otkriti tko joj je priredio ovakav stres.</p><p>- Naravno da će se otkriti, sve se u životu sazna i otkrije, i sve dođe na svoje. Mi smo već u našem malom istraživanju na dobrom putu da otkrijemo tko je to bio - zaključila je Antonia.</p>