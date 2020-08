Pleško su prvo hakirali profil, a sad i provalili u apartman: Nisu ništa ukrali, ali su sve uništili...

Antonia Dora je gledateljima poznata po sudjelovanjima u reality showovima u kojima je pokazala izvrsne vokalne sposobnosti i žiri uvijek ostavljala bez daha

<p>Pjevačica <strong>Antonia Dora Pleško </strong>ovih dana prolazi kroz velike traume. Najprije joj je hakiran Instagram profil na kojem ju je pratilo više od 20 tisuća ljudi, zatim su je hakeri tražili novac, i to oko 1600 kuna da bi joj 'vratili stari profil', a sad su joj i provalili u apartman.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antonia dobila 'zlatni gumb' u Supertalentu</strong></p><p>Iako ništa nije ukradeno, namjerno je napravljena šteta. Počinitelji su otvarali njene kreme i izlijevali sadržaj po namještaju, podu... Razbacali su njenu odjeću i po njoj prolili vodu, a uništili su joj i slušalice marke Apple jer su u njih ulili neku tekućinu, tvrdi Dora. </p><p>O cijelom događaju obavijestila je pratitelje na novo otvorenom profilu na Instagramu. Mnogi je podržavaju i pozivaju sve one koji su je pratili da je zaprate i na novom profilu. </p><p>Pleško je gledateljima poznata po sudjelovanjima u reality showovima u kojima je pokazala izvrsne vokalne sposobnosti i žiri uvijek ostavljala bez daha. </p><p>- I tako..moj Instagram s 23.000 predivnih ljudi je hakiran i to usred dogovorenih suradnji i svega predivnog što me čekalo. Traži 265 dolara da mi vrati account, što sam naravno odbila. Hvala 'Jon MacKenzie' iz Ljubljane, nadam se da si sretan čovjek i da ti je dan ispunjen - napisala je sarkastično pjevačica na svom Facebook profilu. </p><p> </p>