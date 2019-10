Plesna skupila oduševila Maju: 'Ovo je bilo najzabavnije ikada'

Unatoč tome što su se 2016. prijavili na Supertalent i osvojili zlatni gumb, plesna skupina Transform crew odlučila je to napraviti još jednom, a čini se kako im je to pošlo za rukom i ovaj put.

- Pripremili smo ovaj put nešto drugačije - rekla je skupina prije nego što je zatresla pozornicu. Nakon njihovog nastupa, četveročlani žiri bio je toliko oduševljen su za ovu plesnu skupinu imali samo riječi hvale.

- Ja manje od ovoga doista nisam očekivala, jer ste me toliko razmazili i svaki put kada sam vas gledala to je uvijek bilo drugačije, svježe, a uvijek s tako jednim tipičnim Tranfsform potpisom kojeg obožavam - komentirala je Martina Tomčić (44), a posebno je pohvalila to što skupina ima iste tenisice.

Davor Bilman (43) izjavio je kako je ovo ogledni primjerak plesne skupine koja se prijavljuje na Supertalent, a Janko Popović Volarić (39) složio se s njim te dodao kako je ovo jedan od najboljih pet nastupa koje je vidio u svojem životu.

Ipak, posebno je bila oduševljena Maja Šuput (40) koja je plesnoj skupini odlučila dati posljednji zlatni gumb.

- Vi ste toliko zabavni da bi čovjek s vama otišao na pozornicu i plesao. Svi se smijete, toliko uživate, ujednačeni ste kao da ste na nekom gumbu, muzika vam je bila fenomenalna, svi ste sjajni, a onaj tko je radio koreografiju trebate mu dati zlatnu polugu, ovo je bila najzabavnija koreografija ikada! Dame i gospodo, ovo je bilo najbolje ikada - ushićena je bila Maja.

- Drugi put smo na Supertalentu i drugi put zlatni gumb, stvarno nismo očekivali! Kada imamo ovakvu ekipu oko sebe s kojom toliko predano možemo raditi, mislim da oni to zaslužuju - zaključio je voditelj grupe Davor Ćirković.

