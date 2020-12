Čovjeku dođe da ode na nebo najmilijima. Ostao sam sam. U nekoliko godina ostao sam bez brata, roditelja i sina.

Riječi su to iskrene i bez zadrške Zdravka Škendera (69). Ipak, ova glazbena legenda se ne predaje. Otkako je počela pandemija korona virusa, u manje od godinu dana, snimio je pet pjesama i spotova za njih.

- Mi Dalmatinci imamo taj inat. Pobijedio sam sudbinu. Vjernik sam, možda ta vjera, Bog mi daje snagu i energiju da mogu nositi ovaj križ koji sam dobio u svojem životu. Dosta sam uspona i padova imao dosad. No zainatio sam se i krenuo u borbu da se vratim među moju publiku - govori nam Škender.

Nakon prometne nesreće prije 40 godina ostao je prikovan za invalidska kolica. Ovaj Božić proveo je sam. Kao i njih nekoliko unazad koju godinu. Nije lijep osjećaj, kaže Škender. Najljepše bi bilo provesti Božić uz obitelj koja se u mojem slučaju raspala, govori Škender. Lani u siječnju iznenada mu je preminuo sin Tomislav u 39. godini.

- Ništa nije lakše s vremenom, s tim se budim, nikad se neću pomiriti s tim dok sam živ. To je gubitak koji nikome ne želim. To je nešto što se ne može zaboraviti ni prežaliti - govori Škender.

Zbog pandemije korona virusa nije nastupao više od godinu dana. Koncerti mu, ističe, jako nedostaju. Jedva čeka povratak na pozornicu koja mu je sve u životu, kao i glazba.

- Volim druženja, kontakte, moje poslanstvo je da usrećujem ljude. Ova situacija je zaustavila cijeli svijet, ali mislim da će i tome doći kraj - kaže Škender.

Ipak, dogodila se jedna pjesma, “Božić bez tebe”, koja mu daje vjetar u leđa. U dva tjedna otkako je objavljena ima više od pola milijuna pregleda.

- Pjesma je vezana uz pandemiju koja nas je razdvojila, ali i spojila svijet. To je jedna prigodna pjesma koju sam priželjkivao cijeli život. Pjevao sam duhovne i tradicionalne pjesme, ali nisam imao svoju osobnu. Božić je vrijeme čuda. Dobio sam bezbroj pohvala za pjesmu, ljudi su strahovito pozitivno reagirali. Mnogi su se prepoznali u njoj, puna je emocija, otpjevao sam je kao ni jednu dosad jer sam se prepoznao. A i većina ljudi dira u srce - govori Škender. Tajna njegova uspjeha je to što pjeva i sa srcem i s dušom, i to publika prepoznaje.

- Ostala mi je želja da ponovno dođem na pozornicu, da se vratim, jer to je moj poziv, moj život. Glazba je moj svijet koji mi daje dodatnu energiju i vjera u dragog Boga. Daje mi smisao s obzirom na sve tragedije u ovih zadnjih nekoliko godina. Jedva čekam trenutak da izađem pred publiku - govori Škender. Osim nove hit pjesme, u njegov život stigla je i nova ljubav.

- Nažalost, ova situacija s pandemijom onemogućuje putovanja i susrete. Putovanja su onemogućena. Dama nije ovdje. Ona je puno dalje. I sama pjesma ‘Božić bez tebe’ govori ‘tvoja soba je daleko negdje na kraju svijeta’. Opjevana je ta moja idila - priča Škender.

Svoju intimu želi zadržati za sebe pa ne želi govoriti o detaljima ljubavne veze, poput stvari gdje su se upoznali.

- Ne znam ishod svega ovog, hoće li ta veza opstati, ne znam. U zadne vrijeme tuku me bure i nevere, pjesma mi je utjeha, koja mi daje strašnu snagu i energiju, da prebrodim ove sve nedaće. Želja mi je napraviti veliku turneju čim se ova situacija s koronom smiri. Bend mi je spreman, jedva čekam povratak na pozornicu - zaključio je Škender.