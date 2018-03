Pobijedit će strah od štikli, brijanja nogu, plesanja...

‘Gljiva’ je već dodijelila novim kandidatima pete sezone 'Tvoje lice zvuči poznato' prve transformacije. Tako će Davor Dretar Drele postati Mile Kekin, Matko Knešaurek zaplesat će kao Beyonce, Paola Valić Bekić ‘skinut’ će Bebeka, Katarina Baban probat će zanjihati bokovima poput Shakire, Amel Ćurić postaje Massimo, Ana Vilenica transformirat će se u Lady GaGu, Damir Poljičak u Amii Stewart, a Maja Bajamić u Aretha Franklin.

Foto: Branko Banjac Damir Kedžo s lakoćom je ‘skinuo’ Mariah Carey

Kandidati su već prošli prve naporne pripreme. U prvoj epizodi, koja će se emitirati 18. ožujka na Novoj TV, pjevačice, glumci i voditelji pokušat će što vjernije oponašati svjetske zvijezde. Davora Dretara Dreleta (51) najviše brinu transformacije u žene. Strašno se, kaže, boji štikli i brijanja nogu, no s obzirom na to da u emisiju ide s plemenitim ciljem, sve će pretrpjeti.

Foto: Nova TV Marija Petrekovića prozvali su majstorom transformacija

- Na sudjelovanje su me nagovorili prijatelji. Objasnili su mi da debeli i ćelavi nemaju predstavnika, pa ja moram braniti čast te populacije - rekao je voditelj. No pjevačicu Maju Bajamić (26) ne brinu fizički zahtjevni nastupi jer se cijelog života bavila sportom. Mnogi je nisu prepoznali kad je lani bila članica žirija u talent showu 'Zvijezde', pa su se bunili zbog njezinih oštrih komentara.

Foto: Branko Banjac Anthony Kieds iz Red Hot Chilli Ppeppersa? Ne, to je Nives Celzijus

Bivša pjevačica Teške industrije i sama se natjecala, a najveći uspjeh postigla je u showu 'Hrvatska traži zvijezdu' u kojem je bila među četiriju najboljih pjevača. Maja u showu Nove TV sada želi, kaže, pokloniti publici umjetnost u sebi. Zvijezda serije 'Zlatni dvori' Katarina Baban (29) pjevala je u dječjem zboru, no gluma joj je oduvijek bila najveća strast.

Foto: Branko Banjac Saši Lozaru pobjedu je donijela Beyonce, čije je pokrete uspio skinuti u drugoj sezoni

- Želim da ljudi vide koliko zapravo nisam normalna. Pri prvom gledanju emisije sam pomislila: Bože, kako bih ja htjela ovo! - rekla je ushićeno. A tijekom nastupa potpora će joj sigurno biti još jedan glumac iz 'Zlatnih dvora'. Matko Knešaurek (32), koji je u seriji utjelovio Petra Begovca, već će u prvoj emisiji zaplesati u štiklama kao Beyonce. Zahtjevni nastupi mu nisu strani jer trenutačno igra u mjuziklu 'Mamma mia!'.

Foto: Nova TV Dalibor Petko je, baš poput Lidije Bačić, za ‘Viski’ pokazao svoje atribute

Ni bosanskohercegovačkom pjevaču Amelu Ćuriću (37) zabavni showovi nisu strani. Prije tri godine pobijedio je u regionalnom talent showu 'X-Factor Adria', a iduće godine je izdao prvi album. Transformacijom u showu Nove TV želi, ističe, pokazati 'svoja druga lica'.

Foto: Nova TV Luka Bulić na jedan dan je postao Severina i pjevao ‘Gas, gas’

U druge zvijezde u showu će se još pretvarati i glumica Ana Vilenica (39), glumac Damir Poljičak (33) te pjevačica, blogerica i radijska voditeljica Paola Valić Bekić koje se sjećamo iz showa 'Story Supernova' iz 2003.

Teško je predvidjeti tko će se od njih pokazati 'čudom' pete sezone. Nives Celzijus (36) 'izula' je gledatelje iz cipela već prvom transformaciju u četvrtoj sezoni. Njezini uvjerljivi i duhoviti nastupi iz emisije u emisiju osvojili su publiku i žiri te je zasluženo pobijedila na kraju sezone. Pjevačica, spisateljica i glumica ušla je u povijest showa izvedbom hita Leta 3 'Ero s onoga svijeta'.

Foto: Nova TV Giuliano je uvjerljivo utjelovio Mišu Kovača u prvoj sezoni

- Od početka sezone bodrili ste me, ljutili se kad ste mislili da su nepravedni prema meni, bili ste mi vjetar u leđa i zbog vas sam počela vjerovati da ja to mogu - poručila je Nives gledateljima nakon pobjede. Damir Kedžo (30) pobjednik je treće sezone, a posebno upečatljiv je bio u izvedbi hita Mariah Carey 'All I Want For Christmas is You'.

Njegov bivši kolega iz boy benda Saša, Tin i Kedžo, Saša Lozar (37), bio je 'otkriće' druge sezone, kojem je transformacija u Beyonce donijela pobjedu.

Foto: Nova TV Iza maske MC Hammera krije se Minea

- Znam da je smiješno imati neke velike zahvale odjeven u ovo, ali ponovit ću još jedanput, oni su me inspirirali da budem svaki put sve bolji i bolji! Hvala sektoru šminke, garderobe, frizure, kostima, plesači – majstori – zahvalio se Saša.

Šminkerska ekipa, predvođena Martinom Novaković, satima pretvara natjecatelje u pjevače drugog spola, rase, tjelesne konstitucije i izgleda. Jedna od najduljih transformacija bila je Mineina (39), koja je postala reper MC Hammer u trećoj epizodi prve sezone. Ne možemo ne spomenuti pobjednika prve sezone, apsolutnoga kralja transformacija Marija Petrekovića koji se s lakoćom pretvarao u Beyonce, Alku Vuicu, Doris Dragović, Bruno Mars...

Foto: Nova TV Hana Hegedušić oduševila je žiri i publiku imitacijom Mladena Grdovića

Osim pobjednika gledatelji pamte i posebno neugodne ili zabavne nastupe koji se poslije mjesecima pregledavaju na YouTubeu. Jedan od njih je svakako nastup glumca Dušana Bućana (41) i komičara Ivana Šarića (33) koji su, kao Dražen Zečić i Anđela, izveli hit 'Ima li nade za nas'.

Foto: Nova TV

U petoj sezoni u showu će prvi put, osim natjecatelja, nastupiti i mali pjevači i pjevačice koji će se također transformirati u svjetske i domaće zvijezde. Kao i svake sezone, pobjednici svake od 13 epizoda novčanu će nagradu donirati u humanitarne svrhe.