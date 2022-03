Sinoć je u finalnoj večeri 'Pesme za Evroviziju' pjevačica Konstrakta osvojila najveći broj bodova žirija i publike, te ponijela titulu ovogodišnje srpske predstavnice na Eurosongu. Stihovi pjesme 'In corpore sano' odmah su postali viralni, a reakcije su preplavile društvene mreže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Još prije polufinala pjesma je zasjela na prvo mjesto srpskog YouTube trendinga, a Konstrakti su kladionice predviđale visoki plasman.

Pažnju je privukla i neobičnim scenskim nastupom, a najviše su prašine podigli stihovi u kojima spominje 'zdravu kosu' vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle.

KONSTRAKTA - IN CORPORE SANO

Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle?

Koja li je tajna?

Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle?

Koja li je tajna? (Koja li je tajna?)

Mislim da

U pitanju je duboka hidratacija

Kažu da

Na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju

Ukazuju na probleme s jetrom

Fleke oko usana, možda uvećana slezina?

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

[Pred-Refren]

A umetnica mora biti zdrava

[Refren]

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava moram, moram, moram

[Strofa 2]

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Letnjeg dana jarke boje

Suknje moje na mom telu, suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje, brojimo korake

Suknja ide oko noge moje, mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje, srce samo kuca

Dajem poverenje, neka samo kuca

Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

(Bože zdravlja) Nemam knjižicu

[Strofa 3]

Pa kako da me prate (U ime zdravlja)

Da o meni brinu (U ime zdravlja)

Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)

Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

[Pred-Refren]

Umetnica može biti zdrava

[Refren]

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, biti-biti-biti-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može

[Završetak]

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sanum i šta ćemo sad?

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad?



Na Twitteru su se uz Srbe oglasili i strani fanovi Eurosonga, zbunjeni Konstraktinim stihovima.

- Nećete vjerovati, ali kosa Meghan Markle bit će opjevana na Eurosongu 2022 - stoji u jednom od komentara.

Odmah su se počele nizati memeovi vezani uz slavni intervju Meghan i Harryja kod Oprah Winfrey, a Twitteraši su se šalili kako je voditeljici promaklo jedno važno pitanje.

Korisnici društvenih mreža našalili su se i da je Konstrakta svojom pjesmom digla vojvotkini popularnost na Twitteru.