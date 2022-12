Pobjednica showa 'Zvijezde', Ilma Karahmet, promijenila je imidž i najavila album prvijenac

Ilma Karahmet (22) za kraj godine publici donosi svoju najemotivniju pjesmu do sada. Odlučila je da ovu, za nju uspješnu godinu zaokruži i svoje obožavatelje obraduje s pjesmom za koju su mnogi rekli da će biti najveći Ilmin hit.

Pjesmu 'Ginem ponosno' pisao je autor s kojim je Ilma do sada najviše radila. Bane Opačić smatra Ilmu jednom od najperspektivnijih mladih pjevačica, a pored ove pjesme autor je i njenih velikih hitova 'Neko nije' i 'Nešto tvoje', dok aranžman potpisuje Marijo Pajić. Provjereni tim ne treba mijenjati te su i ovoga puta zajedno stvorili magiju. Ilma ističe da je od početka znala kako je ovo pjesma s kojom želi najaviti svoj prvi album, na kojem radi posljednje tri godine.

- Ponosna sam na našu dosadašnju suradnju i zaista sam sretna da svaki put uspijevamo pomaknuti granice koje smo prethodno sebi postavili. Danas je jako teško doći do kvalitetne i dobre pjesme, ali Bane je prava adresa za mene, jer su nam se energije poklopile. Svi mi koji se bavimo ovim poslom često dolazimo u situaciju da se pitamo što to snimiti i kakvu pjesmu odabrati. U svakom slučaju, obzirom da ne trčim za trendovima, želim graditi svoj stil po kojem me već mnogi prepoznaju. Pjesmom 'Ginem ponosno' najavljujem svoj album prvijenac i jedva čekam da u 2023. čujete što sam vam pripremila - kaže Ilma.

Pjevačica koja ima tek 22 godine poznata je po moćnom vokalu i izvanrednoj emociji u interpretaciji svojih pjesama, ne samo u regiji, već i šire.

Sudjelovala je u dva talent showa, u kojima je i pobjeđivala, a od djevojčice anđeoskog glasa stasala je u prelijepu mladu damu moćnog vokala.

