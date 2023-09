Pobjednica Stankica bacila se u bazen od sreće: 'Sve kandidate vodim na večeru. Oduševljena!'

Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' je Stankica Ljubenko. Živahna grafičarka presretna je zbog pobjede, a novac je odlučila uložiti u novi provod s ekipom.

- Sve svoje kandidate vodim na večeru. I Zagorci i Zagorke, Turopoljci i Turopoljke, svi pravi ljudi - zaključila je Stankica.

Foto: RTL

Zadovoljan je sudjelovanjem bio i Fio, koji je okupio veselu ekipu. Za kraj - pobjednica Stankica je proslavila bacanjem u bazen. Uskoro je za njom skočila i Ivanka, a večer se nastavila ludim i nezaboravnim provodom. Upravo je Ivanka Duk posljednja ugostila protukandidate u ovotjednoj 'Večeri za 5'. Za svoju večeru i ona je dobila 34 boda, a u konačnici je prema glasovima ekipe završila kao drugoplasirana!

Foto: RTL

Pripravu večere Ivanka je započela desertom. Tradicija Zagorja skrivala je orahnjaču i makovnjaču, a nakon kolača, Ivanka se bacila na predjelo. Zeleni ovitak označio je debrecinke zamotane u kelj, a u konačnici se Ivanka prihvatila glavnog jela - Slasne gice. Bile su to svinjske šnicle punjene sa šampinjonima, pečene u pećnici. Nakon što je Ivanka spravila večeru, bacila se na pripremu za doček gostiju. Večeru je odlučila poslužiti na otvorenom, u prekrasnoj kući za odmor koje je vlasnica Ivankina prijateljica. Dočekala je goste uz aperitive, ali i pratnju žive glazbe.

- Oduševljenje, to je i inače u Zagorju i Turopolju naš lijepi običaj - komentirala je Stankica.

- Domaćica je bila fantastična, lijepa crvena haljina, mrak - dodala je Marijana.

Foto: RTL

Nakon veselog dočeka, stiglo je ekipi predjelo.

- Predjelo je bilo lijepo dekorirano, lijepe rolice na lijepom tanjuru - poručila je Dubravka čim je ugledala predjelo. Tanjur je pohvalio i Fio, a Stankici se svidjela i kombinacija kelja s debrecinkom.

- Ta simbioza kobasice i kelja mi je bila malo priprosta. Moglo je puno bolje - rekao je o jelu glazbenik.

Foto: RTL

Slasna gica iduća je stigla pred kandidate.

- Ivankino glavno jelo je bilo perfektno po izgledu, lijepo ga je servirala, sve. Promijenila je boju tanjura, sad su bili ružičasti, lijepo. Prvi put sam ovakvu kombinaciju jela, lijepo - komentirala je Marijana.

Glavno jelo svidjelo se i Dubravki.

- Glavno jelo me po okusu definitivno oduševilo, doduše za moj ukus malo presuho. Raspadalo se i nije me veselilo, ali okus je bio ok - rekao je, pak, Fio.

Foto: RTL

Desert je posljednje što je Ivanka poslužila ekipi. Makovnjača i orahnjača našle su se kao poslastica za kraj tjedna.

- Desert mi nije bio lijepo dekoriran, falilo mu je nešto - poručila je Marijana.

- Mislio sam da su u gibanici grožđice koje ja mogu same jesti, ali u kolaču mi ne pašu. Ovdje su bile brusnice, no meni je to svejedno, kad ti dođe pod zub brusnica, ne paše mi. Nije položila ispit danas iz pečenja gibanica - jasan je bio Fio.

Foto: RTL

Dubravki su se, pak, svidjele brusnice zbog kombinacije slatkog i kiselog. Za kraj, Ivankin prijatelj je ekipi poklonio poklone - njezin ručni rad, bukete od lizalica.

- Vidi se da je rađeno srcem i od duše - zaključila je Stankica.

Foto: RTL

Uslijedilo je i dugoočekivano proglašenje pobjednika! Budući da su svi kandidati imali 34 boda, ekipa je morala odluku donijeti na licu mjesta! Nakon što je Stankica osvojila tri, a Ivanka dva boda - pobjedu je odnijela prva ovotjedna domaćica!