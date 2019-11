Pobjednica 'Zadruge' je pala u nesvijest: Krivi su umor i stres

Pobjednica 'Zadruge' Luna Đogani (23), koja je dobila nagradu od 370.000 kuna, ima zdravstvenih problema zbog, kako piše Puls Online, velikog stresa kojeg je doživjela u posljednje dvije godine.

Udebljala se nekoliko kilograma, nedavno joj je pozlilo, a danima je bila bez energije i osjećala se loše. Naposljetku, pala je u nesvijest, a liječnici su ju odmah poslali na pretrage.

Krvna slika joj je u lošem stanju, povišen joj je šećer, ima ginekoloških problema... Kako pišu srpski mediji, Luna je blizu tome da dobije dijabetes. Više ne smije jesti brzu hranu. slatkiše, gazirano, tjesteninu, pa čak i neko voće koje podiže razinu šećera u krvi.

- Točno je da je Lunino zdravlje na klimavim nogama. Krvna slika joj je jako loša, nedavno je pala u krevet. To je sve posljedica umora, stresa, nastupa. Imala je loše navike, legne rano ujutro, ustane usred dana i ne jede ništa do pet popodne. To joj je uništilo organizam. Pritom je imala problema sa cistom, bakterijom... Toliko sam uplašena zbog nje. Odmah sam ju odvela kod najbolje nutricionistice, ona joj je propisala prehranu i jelovnik za narednih mjesec dana. Poslije će ići na kontrolu jednom mjesečno i duži period će morati strogo paziti što jede i koliko - rekla je Lunina majka Anabela (44).

