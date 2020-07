Pobjednica 'Zadruge' urlala na dečka: Drugoj je gledao dekolte

Iva se navodno naljutila jer je Filip gledao u 'nove' grudi reality zvijezde Ane Korać, koja je ugradila silikone. Kurir piše kako joj se Đukić pokušao ispričati, ali ga nije željela slušati

<p>Iako su tijekom realityja izmjenjivali nježnosti, pobjednica 'Zadruge 3' <strong>Iva Grgurić</strong> (26) i natjecatelj <strong>Filip Đukić</strong> tvrdili su kako nisu zajedno. Međutim, po završetku showa potvrdili su vezu. No, već je došlo do sitnih trzavica u njihovoj vezi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva Grgurić je pobjednica 'Zadruge'</strong></p><p>Srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3505625/iva-urlala-na-filipa-usred-kafica-sve-je-ona-kriva-dosla-samo-u-brushalteru-djukic-nije-skidao-oci-sa-nje" target="_blank">Kurir </a>piše kako je do svađe između mladoga para došlo u jednom beogradskom kafiću. Iva se navodno naljutila jer je Filip gledao u 'nove' grudi reality zvijezde <strong>Ane Korać</strong>, koja je ugradila silikone. Naime, s Anom i bivšim srpskim nogometašem <strong>Davidom Dragojevićem </strong>(31) uputili su se na piće. Čim su izašli iz auta, ljudi su ih prepoznali iz realityja. </p><p>Srpski mediji pišu kako su tijekom večeri naručili litre alkohola, a Filip je potom počeo hvaliti Anine grudi. Rekao joj je kako nikada nije vidio bolje. Korać se pravila luda, iako je u kafić došla samo u grudnjaku i otkopčanom sakou. Željela je pokazati 'nove' grudi. Sada nosi peticu. </p><p>Đukić nije mogao prestati gledati u Anu, a u jednom trenutku je rekao Ivi:</p><p>- Sutra ćemo i tebi srediti operaciju. Trebaš imati peticu kao Ana.</p><p>No, Grgurić je tada 'poludjela' i počela vikati na Filipa.</p><p>- Čim malo popiješ, ponašaš se kao kreten. Muka mi je od tih ružnih fora - rekla mu je, a njihova je rasprava trajala više od pola sata. Iva se neko vrijeme mrštila, a potom je ustala i pozvala taksi. </p><p>Kurir piše kako joj se Đukić pokušao ispričati, ali ga nije željela slušati. Otišla je doma, a ubrzo nakon nje otišao je i bijesan Filip.</p><p> </p><p> </p><p> </p>