Pobjednica 'Zvijezde pjevaju' ulazi u novu sezonu showa 'Ples sa zvijezdama': Čini se nerealno

Hrvatska glumica Tara Thaller (24) natjecat će se u novoj sezoni showa 'Ples sa zvijezdama', piše Showbuzz.

Ovo nije prvi put da se Tara susreće s plesom. Kada je upisala Učilište ZKM često je radila mjuzikle.

- Tu se i rodila ljubav da se mjuziklom bavim. Na akademiji u Sarajevu također sam se bavila osnovama baleta, karakternim jazzom i bečkim valcerom, a tri mjeseca prije akademije išla sam na privatne satove plesa i tu sam se susrela s nekim od latinoameričkih i standardnih plesova. Jako sam uzbuđena i sretna što ću biti dio showa, ali to mi se još uvijek čini nerealno - rekla je Tara.

Zvijezda HBO-ove serije 'Uspjeh' priznala je da joj se, od plesova koje je do sada imala prilike 'upoznati', najviše sviđaju rumba i jive. Tara se udala u prosincu 2021., a vjenčanje je upriličeno u tajnosti, no to, kako sama kaže, nije planirala.

- Jednostavno to nisam reklamirala. Svi koji me znaju znali su da je bilo u planu neko vrijeme. Odluke donosim intuitivno, pa sam tako i ovu - ispričala je Tara za spomenuti medij.

Kao najveći poslovni uspjeh ističe seriju 'Uspjeh', dok je u privatnom životu to kvaliteta odnosa s obitelji. Komentari da je jedna od 'najljepših domaćih glumica' joj, kaže, laskaju, no važnije joj je da je dobra osoba. U HBO-ovoj seriji morala se i razodjenuti, a je li požalila?

- Nisam. Osjećala sam nelagodu kada je primjerice obitelj trebala pogledati seriju, ali znam da su uspjeli odvojiti mene od lika - zaključuje.

Podsjetimo, Tara Thaller prije dvije godine pobijedila je u showu 'Zvijezde pjevaju'. Mentor joj je tada bio Dino Jelusić, a glumica se nakon emisije počela baviti glazbom. U showu 'Ples sa zvijezdama' pridružila se već poznatim kandidatima, Frani Ridjanu, Emiliji Kokić, Deniss Grgić, Maji Drobnjaković, Ani Zaninović i Marku Cuccurinu.

