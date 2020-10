Pobjednici Superpara o showu: Bože, što je Doris Pinčić mršava

<p>Par iz Slatine, <strong>Ratka</strong> (44) i <strong>Gordon Turk</strong> (45), prošlog su tjedna pobijedili i osvojili 117.494 kune u finalu showa 'Superpar'. Prvi televizijski intervju dali su za <a href="https://www.rtl.hr/" target="_blank">RTL Exkluziv</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Prvi dan kad smo vidjeli ostale parove u showu... svi su nam bili fini, lijepi, dotjerani, zgodni. Nisam navikao na takav način života s nepoznatim ljudima u jednom prostoru - rekao je Gordon. Ipak, timski rad recept je za uspjeh. </p><p>- Kad je osvanuo finalni dan sa zadatkom, imala sam u glavi da će Anton i Dolores pobijediti jer su lagani i gipki. Mislila sam - Gordon ima 120 kila, ja 70 kila, srušit će nam se torta u finalu - našalila se Ratka.</p><p>Gordon je u showu često raspravljao, kako kaže, s Antonom o lovu i vegetarijanstvu.</p><p>- U nijednom trenutku showa Anton i ja nismo imali nesuglasice - kaže. Mirnoćom i upornošću on i supruga došli su do pobjede, a novac će potrošiti na put do Istanbula. Reality im je bio i dobra prilika da upoznaju voditeljicu i glumicu <strong>Doris Pinčić</strong> (32) i glazbenika <strong>Borisa Rogoznicu</strong> (31) koji su tada još bili supružnici. Nahvalili su ih, a Gordon priznaje: Bože što je Doris mršava! </p><p>- U showu nam je bilo fantastično. Tko je odvažan, preporučujem im da se prijave u novu sezonu. Prekrasna uspomena - zaključila je Ratka. </p>