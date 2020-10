Pobjednici Superpara: 'Istanbul, stižemo ti, ali ne na motoru...'

Na pobjedi im je prvi čestitao sin David (23), koji im je ujedno bio najveća podrška tijekom showa, kao i njihovi roditelji. Strastveni bajkeri pobjedom u showu osvojili su 117.494 kuna

<p>Osjećaj pobjede se ne može opisati riječima. Nismo niti do kraja svjesni što smo napravili. Obični smo ljudi iz male sredine i nismo navikli na toliki publicitet. Naravno da smo presretni što smo ostvarili još jedan zajednički uspjeh u životu, ali emocije su uzburkane, rekli su nam pobjednici RTL-ova showa 'Superpar', <strong>Ratka</strong> (44) i<strong> Gordon Turk</strong> (45).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Bajkeri iz Slatine priznaju da pobjedu nisu očekivali.</p><p>- Kroz cijeli show smo 'plivali' u sredini i bili smo sretni što smo dogurali do finala - rekli su iskreno. Pobjedu će, kažu, propisno proslaviti.</p><p>- Naravno da jedva čekamo proslaviti pobjedu. Počastit ćemo rodbinu i prijatelje, a potrudit ćemo se i okupiti sve naše parove iz 'Superpar' kuće i zajedno proslaviti pobjedu kad situacija za to bude povoljna - kažu Ratka i Gordon.</p><p>Na pobjedi im je prvi čestitao sin <strong>David</strong> (23), koji im je ujedno bio najveća podrška tijekom showa, kao i njihovi roditelji. Strastveni bajkeri pobjedom u showu osvojili su 117.494 kuna. Zanimalo nas je kako će ih potrošiti.</p><p>- Osvojenim iznosom planiramo počastiti sina, otići na toliko željeno putovanje u Istanbul i dogovor je da povedemo i Davida i njegovu djevojku i stvorimo još jednu lijepu zajedničku uspomenu. Ali ipak neće motociklom do Turske, kako su prvotno planirali. Ako nešto ostane, Gordon i ja polako radimo na zajedničkom projektu za našu budućnost. Ako se ostvari, bit ćete obaviješteni na vrijeme - kažu Ratka i Gordon. A kako su se uopće prijavili u show i koji im je bio motiv?</p><p>- Svidjela nam se prva sezona showa i ja sam uzela mobitel u ruke i prijavila nas. Nismo se nadali da ćemo biti odabrani. Poziv od RTL-a nas je baš iznenadio. Ušli smo u sve spontano. Motiv je bio da vidimo dokud ćemo dogurati, koliko možemo i da malo više budemo zajedno - rekli su nam. Kroz brak "voze" 24 godine pa nas je zanimalo koja je njihova tajna dugovječne ljubavi.</p><p>- Posebnog recepta nema. Ljudi smo i kod nas je tijekom zajedničkih godina bilo svega, i uspona i padova, i suza i smijeha. Najbitnije je da, ako imaš osjećaj da se vrijedi boriti, ne odustaješ od ljubavi i osobe koju voliš - poručuju. Upoznali su se još kao djeca. Njihove bake stanovale su u istom kvartu.</p><p>- Već kao djevojčica znala sam vragolastoga Gogu koji me je iz prikrajka pogodio zračnicom u nogu, dok sam išla baki u trgovinu. Kasnije, kada smo malo odrasli, upoznala nas je zajednička prijateljica i tu je krenula naša priča - kažu. Ratku je Gordonu privukla njegova samouvjerenost i upornost.</p><p>- Ima posebnu žicu za neuobičajenu romantiku i volim osjećaj sigurnosti koji osjećam kad sam s njim - kaže Ratka. Gordona je Ratki privukla njezina razigranost i pozitivan duh.</p><p>- I upornost jer ona nikada ne odustaje od cilja koji si je zacrtala - kaže Gordon. A najromantičnija stvar koju su napravili jedno za drugo?</p><p>- Najromantičnija stvar koju je moj Gogo napravio za mene je kada se pojavio pred kućom s prtljažnikom punim svježe ubranih ruža - kaže Ratka, koja smatra da ljubav ide kroz želudac pa svom suprugu svaki dan fino kuha.</p><p>- I to je romantika, zar ne – zaključili su.<br/> </p>