Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti

Kad su se svjetla finala 12. sezone “Supertalenta” ugasila, a Arena Zagreb utihnula u zajedničkom dahu, bilo je jasno da publika nije svjedočila samo još jednom akrobatskom nastupu. Duo Turkeev & Kids nije osvojio gledatelje isključivo savršenom tehnikom, preciznošću i hrabrošću nego nečim mnogo rjeđim - iskrenom emocijom i obiteljskom povezanošću koja se osjeća i prije nego što se tijela odvoje od tla. Njihov pobjednički let bio je priča o povjerenju, ljubavi i zajedništvu, ispričana bez riječi, ali razumljiva svima.

Na pozornici su djelovali kao jedno biće - roditelji i djeca koji se hvataju u zraku s istom sigurnošću kojom se u životu oslanjaju jedni na druge. Kako je profesionalni duo prerastao u životno partnerstvo, a potom i u obitelj koja zajedno leti, kako su djeca postala prirodan dio pozornice, bez prisile i bez plana, te kako izgleda život u kojem su igra, trening i ljubav nerazdvojni - otkrivaju nam pobjednici “Supertalenta”. Ovo nije samo intervju o cirkusu...

Kada i kako ste se upoznali?

Upoznali smo se 2010. godine zahvaljujući Cirque du Soleilu, i danas iskreno vjerujemo da je to bila sudbina. U to vrijeme već sam dugi niz godina radio s tom kompanijom, no moja dotadašnja partnerica završila je karijeru.

Cirkus je tražio način da sačuva točku, a nakon audicijskog procesa odmah mi je pažnju privukla Julija. Njezina fizička spremnost, razina pripreme i unutarnja svjetlost koju je nosila. Prvi put smo se susreli u Kanadi, u trening-bazi Cirque du Soleila. Vrlo brzo postalo je jasno da se rađa nešto više od profesionalnog partnerstva. Tako je profesionalni duo prerastao u životno partnerstvo, a naš 'posao' s vremenom je postao pravi obiteljski. Zajedno smo već 15 godina, ponosno kaže suprug Dima.

Kad ste odlučili uključiti djecu u treninge i nastupe?

Naša djeca odrasla su okružena svjetlima pozornice, glazbom i letenjem pod cirkuskom kupolom. Uvijek su bila blizu. Igrala su se cirkusa i kazališta, oponašala pokrete i izmišljala vlastite priče. Kreativnost im je od najranije dobi postala prirodan jezik. Tijekom pandemije, kad je svijet na trenutak stao, provodili smo mnoge sate u dvorani. Mi smo vježbali, a oni su se igrali u blizini, tražili da probaju, da 'lete', da budu dio tog svijeta. Nije bilo pritiska ni plana. Samo igra i zajedničko vrijeme. Upravo u toj igri, gotovo neprimjetno, nastala je naša obiteljska točka. Bez kalkulacija i namjera, poput bajke koja se sama pojavi - iskreno je rekla mama Julia.

Koliko puta tjedno trenirate i kako usklađujete trening sa svakodnevnim životom?

Za nas trening i nastupi nisu raspored, oni su način života. Ne brojimo sate ni dane. Nemamo strogu rutinu. Jednostavno živimo u pokretu i u tome zajedno iskreno uživamo - složna je zaigrana obitelj.

Postoji li strah s obzirom na rizične elemente vaših nastupa?

Izvana naše točke mogu djelovati rizično, ali u stvarnosti su izgrađene na brizi i iskustvu. Sigurnost je temelj svega što radimo. Nijedan trik ne izlazi na pozornicu dok nije uvježban do potpune sigurnosti. Koristimo profesionalne sigurnosne sustave, posebne materijale, obuću i nevidljive sigurnosne petlje, čak i kad ih publika ne vidi. Godine iskustva i apsolutno povjerenje pomažu nam. Ponekad je dovoljan samo jedan pogled da se razumijemo. Kad radimo s djecom, osjećaj je poput držanja djetetove ruke u vodi: tu ste svake sekunde. Sve je mirno, kontrolirano i sigurno. Ono što izgleda kao let, u stvarnosti je izgrađeno na povjerenju, ljubavi i odgovornosti - uvjerava nas pater familias.

Tko je zadužen za koreografiju?

Svaka točka počinje idejom, najčešće od Dmitra, koji je profesionalno educirani cirkuski redatelj. No od tog trenutka točka počinje živjeti vlastitim životom. Tijekom proba istražujemo, eksperimentiramo i igramo se. Julia može predložiti pokret, a ponekad se djeca samo zaigraju i upravo ti trenuci ispadnu toliko živi da ih zadržimo u nastupu. Naše točke nastaju u procesu, kroz igru i zajedničko vrijeme. Zato one nisu samo niz trikova nego priče o našoj obitelji, ispričane kroz let - objašnjavaju.

Kako organizirate školovanje djece uz toliko putovanja?

Već dugo živimo u Njemačkoj i ondje smo pronašli odličan obrazovni sustav za obitelji koje putuju. Naša djeca imaju učitelja koji nadgleda njihovo školovanje, a u svakom novom gradu organizira se redovna lokalna škola u blizini mjesta boravka. To je 'živo' školovanje s razrednim kolegama, komunikacijom i prijateljstvima. Djeca su srdačno prihvaćena, često ih zamole da nešto izvedu, a ponekad čak stvaraju i male predstave. Svako preseljenje tako postaje ne prekid nego nova priča i novi početak - kažu roditelji entuzijastičnih djevojčica Renate i Lily.

Koji biste nastup izdvojili od svih do sada i zašto?

U projektu poput ovoga nemoguće je izdvojiti samo jedan nastup. Svi sudionici bili su različiti, snažni i jedinstveni. Svaka točka imala je vlastiti život. Projekt je stvorio impresivnu pozornicu, vizuale i atmosferu... Sve je realizirano na vrlo visokoj razini. Zato konačna odluka pripada publici. Mi smo jednostavno uživali u svakoj sekundi na toj čarobnoj pozornici.

Kako biste opisali svoj posjet Hrvatskoj? Hoćete li se vratiti?

Hrvatska je za nas bila pravo otkriće. Dotaknula nas je svojom ljepotom, toplinom i nevjerojatnom bliskošću mentaliteta i vrijednosti. Sanjamo o povratku - da provedemo više vremena, dublje upoznamo zemlju i svakako predstavimo vlastitu cjelovitu predstavu. To bi bio naš način da vam zahvalimo i darujemo još malo svjetla, radosti i leta - zahvalni su sjajni ukrajinski akrobati.