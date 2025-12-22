Pobjednici 'Supertalenta' Duo Turkeev&Kids: Hoćemo da nam naša mama sad rodi i brata...

Od slučajnog susreta u dalekom Montrealu do pobjede u rasprodanoj Areni Zagreb - priča o Duo Turkeev & Kids više je od televizijskog trijumfa. To je priča o ljubavi, obitelji, neizvjesnom životu na kotačima i hrabrosti da se leti - doslovno i metaforički - i onda kad je tlo pod nogama sve samo ne sigurno.

Julia i Dmytro Turkeev upoznali su se zahvaljujući sudbini i jednoj ozljedi. Dok je Dmytro radio za Cirque du Soleil, njegova tadašnja partnerica morala je na operaciju, a produkcija je krenula u potragu za zamjenom s vrlo preciznim kriterijima - od visine i težine do boje očiju. Među kandidatkinjama iz cijeloga svijeta našla se i Julia.

Susret u Montrealu isprva je bio isključivo profesionalan, no već nakon nekoliko mjeseci zajedničkih treninga postalo je jasno da je nemoguće razdvojiti posao i emocije. Prvi poljubac pao je nakon dva i pol mjeseca, a sve ostalo - brak, djeca i zajednički život u zraku - došlo je gotovo prirodno.

Danas su Julia i Dima roditelji dviju djevojčica, Lilye (12) i Renate (8), koje s njima ravnopravno dijele pozornicu. Ono što publika vidi nije gluma ni koncept, nego stvarna obitelj koja zajedno diše, riskira i vjeruje jedni drugima nekoliko metara iznad tla. Upravo ta autentičnost učinila ih je posebnima – i u velikim europskim cirkusima poput Cirque Roncallija, i pred milijunima gledatelja Supertalenta.

Zajednički nastupi s djecom rodili su se – kako drugačije – sasvim slučajno. Tijekom pandemije 2020., kad su zbog strogih mjera ostali bez posla, Julia i Dima dane su provodili trenirajući u teretani. Djevojčice su ih promatrale, pokušavale oponašati pokrete, pa su prvo ušle u jedan trik, zatim u drugi. Vrlo brzo postalo je jasno da se ne radi o igri, nego o novom, snažnom obiteljskom izrazu. Lilya je prvi samostalni nastup imala sa šest godina, Renata je na pozornicu zakoračila već s tri i pol.

- Volim letjeti sa svojim roditeljima - rekla je Renata prije jednog od nastupa – rečenica koja savršeno opisuje njihovu filozofiju.

Na pozornici Supertalenta oduševili su već prvim pojavljivanjem. Emocionalna, precizna i vizualno moćna točka donijela im je zlatni gumb Maje Šuput i trenutačno ih lansirala među favorite sezone. Kako su odmicale emisije, postajalo je sve jasnije da publika ne gleda samo vrhunsku akrobatiku, nego i priču o povjerenju, roditeljstvu i zajedništvu.

Finale u Areni Zagreb zaključili su uz stajaće ovacije žirija i publike, a pobjeda – i nagrada od 30.000 eura – činila se gotovo neizbježnom.

- Još smo u šoku, ne možemo vjerovati da se sve ovo dogodilo - priznali su nakon pobjede.

U Hrvatsku su, kažu, došli gotovo slučajno – nakon što je Anica Perić, također finalistkinja, sudjelovala na njihovom masterclassu u Njemačkoj. Tako su čuli za Supertalent i prijavili se, bez velikih očekivanja.

- Sve dobre stvari događaju se kad ih ne očekujete - kažu.

Iza blještavila reflektora krije se, međutim, život koji je sve samo ne lagan. Turkeevovi nemaju stalnu adresu. Gradove mijenjaju svakih četiri ili pet dana, sele se onamo gdje ima posla jer povratak u Kijev trenutačno nije opcija. Rat im je promijenio planove, ali ne i potrebu za kretanjem. Djeca školu pohađaju u hodu – Lilya je u jednoj godini promijenila čak devet škola. Navikli su se, kažu, ali to ne znači da je lako.

Unatoč svemu, obitelj funkcionira kao uigran tim. Dmytro je “motor” svake ideje – diplomirao je režiju u Kijevu i stoji iza koncepata, dramaturgije i vizualnih detalja njihovih nastupa. Julia se ne povlači ni u najzahtjevnijim razdobljima života. Akrobacije je izvodila i tijekom obje trudnoće, tvrdeći da joj je upravo kretanje pomagalo protiv jutarnjih mučnina.

Nastupala bi prva tri mjeseca, zatim se povlačila i odmarala, a povratak treninzima započinjao bi već nekoliko mjeseci nakon poroda – postupno, ali disciplinirano, kako bi za novu sezonu ponovno bila spremna.

Na pitanje planiraju li proširiti obitelj, Julia se nasmije, no Lilya je brža: “Mi želimo brata”. Smijeh, kao i u zraku, uvijek pobjeđuje strah. Novac od pobjede planiraju uložiti u kupnju kuće, ali pitanje “gdje” zasad ostaje otvoreno. U Kijev, kažu, sigurno ne još. Za sada se vraćaju u Njemačku, gdje ih čekaju ugovorene predstave, no rado bi se vratili i u Hrvatsku.

U planu im je i vlastiti open air show sljedećeg ljeta – kad se malo odmore od godine koja im je, i emotivno i fizički, bila iznimno zahtjevna. Na društvenim mrežama kratko su poručili: “Mi smo pobjednici i hvala vam svima na podršci.” No njihova najveća pobjeda možda nije pehar, nego činjenica da su, unatoč svemu, ostali zajedno – u zraku, na cesti i u životu.

