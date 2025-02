Marino (9) je uz mentora Gopca došao do pobjede: Hvala djedu koji mi je od mirovine platio put

Osjećam se high, mozak bye bye, rekao je Marino Vrgoč referirajući se na pjesmu "Osjećam se haj" svog mentora Davora Gopca nakon što su ga proglasili pobjednikom prve sezone showa "The Voice Kids Hrvatska". Iako je devetogodišnjak iz Ploča na pozornici djelovao vrlo smireno dok je čekao proglašenje pobjednika, nakon što su voditelji Ivan Vukušić i Iva Šulentić prozvali njegovo ime počeo je skakati od sreće. Na pozornici se izgrlio sa svojim mentorom, voditeljima, ostalim mentorima, ali i sunatjecateljima. U finalu je oduševio s dvije pjesme - "Ako me ostaviš" Miše Kovača i "The Great Pretender" grupe The Platters, a mentor Davor Gobac prozvao ga je nebrušenim dijamantom.

Foto: Jasenko Rasol/HRT

- 'Gobac, pa mi smo pobijedili', rekao mi je odmah nakon pobjede, a ja sam mu na to odgovorio: 'Jesmo, meštre, pobijedili smo' - govori nam Davor Gobac. Slavilo se nakon showa, naravno.

- Jesmo, feštali smo malo, pili smo fante (smijeh) - dodaje Gobac.

Foto: Facebook

Naravno da sam se nadao da će netko pobijediti iz mog tima, lebdjelo je u zraku da bi Marino mogao pobijediti, ali nikad nisi siguran do kraja jer publika glasa, nastavio je mentor Gobac i dodao: "Tajna našeg uspjeha je u Marinovu pjevanju i njegovu karakteru. Duhovit je i baš mi je drago da je pobijedio". Marino iz Ploča gledatelje je osvojio već na blind audicijama. Njegovi komentari iz subote u subotu nasmijavali su gledatelje ispred malih ekrana, a autentični nastupi izazivali divljenje. Pohađa drugi razred škole u Pločama te je član školskog zbora i dramske skupine. Jedan od najvećih "krivaca" za Marinov trijumf je Matea Jurilj, učiteljica Glazbene kulture, koja je među prvima prepoznala njegov talent.

Foto: Facebook

- Presretna sam i ponosna što sam imala priliku upoznati Marina i s njim vježbati! Njegov talent je prepoznat već u prvom razredu osnovne škole u Otrić-Seocima. Marino je bio član školskog malog zbora. Nemoguće je bilo ne primijetiti njegove glasovne mogućnosti - ispričala je za Dubrovački vjesnik i dodala: "Nagovorila sam kolegicu Mandu, Marinovu mamu, da ga prijavi na 'The Voice Kids'. U zadnji tren smo ga snimili te poslali snimku i prijavu! Pored izuzetnog talenta za glazbu, Marina krasi skromnost i dobar smisao za humor". Marion se nakon pobjede posebno zahvalio mami, baki Bosiljki i djedu Mići koji mu je, kako kaže. od svoje skromne mirovine financirao put i druge troškove oko natjecanja. Najviše voli slušati domaću dalmatinsku pismu, a kad odraste, želi postati doktor.

Foto: Facebook

- Imam curu od vrtića, zove se Josipa, lijepe su joj jako oči - rekao je uoči audicija ovaj devetogodišnjak, a Josipa je dodala: "Jako sam ponosna što ide u show". Kako i sam Marino kaže, nigdje ne ide bez prijatelja Šimuna i cure Josipe, koja je i u finalu u studiju navijala za njega. Prije je trenirao nogomet, obožava Ronalda, no onda se zbog Josipe prebacio na karate. A je li Gopca pitao za kakav ljubavni savjet?

- Nisam mu trebao davati ljubavne savjete, pa on je već dugo u vezi, četiri godine. Oni se već jako dobro poznaju, cura mu je baš sipmatična i navijala je za nas - rekao nam je Gobac. Nakon prvih osam nastupa u subotu navečer gledatelji su odlučili da u superfinale iz svakog tima prolazi po jedan. Superfinalisti su bili Sara Zeba, Mira Oštrić, Marino Vrgoč i Luana Špelić iz timova svojih mentora Vanne, Tolje, Gopca i Mije Dimšić.

Foto: Jasenko Rasol/HRT

- Marino, ti si jedan mali veliki hrabri čovjek. Izmislili smo novu vrstu pecanja. Nemam riječi, ti si u superfinalu i to je to - komentirao je mentor Gobac. Nakon četiri nastupa superfinalista bilo je otvoreno glasanje, a u show programu nastupili su pobjednica njemačkog izdanja "The Voice Kids" Emma Filipović i prošlogodišnji pobjednik hrvatskog "The Voicea" Martin Kosovec. Odluku o pobjedniku odlučivali su isključivo gledatelji. Budući da je finale bilo 15. veljače, na Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, emisija je bila posvećena svoj oboljeloj djeci i sva sredstva prikupljena od telefonskoga glasanja donirat će se Udruzi za pomoć djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima, Krijesnica. U finalu je glasalo 329.500 gledatelja.

Foto: Jasenko Rasol/HRT

Nakon večeri koju sigurno neće zaboraviti, Marinu su u njegovim Pločama u nedjelju pripremili svečani doček, što je prethodno najavio gradonačelnik Ivan Marević.

- Svi smo pobjednici. Bili su ovo nezaboravni dani koje ću pamtiti cijeli život. Stekao sam vrijedna prijateljstva koja ću održavati - izjavio je Marino za Dubrovački vjesnik. S Universalom će nakon showa Marino potpisati ugovor.