Pobjednik Života na vagi dobio sina s asistenticom iz showa: 'Želim svima da ovo dožive!'

Matej Petrović, poznatiji kao Bubi iz showa 'Život na vagi' postao je otac, a otkrio je koliko je uzbuđen zbog nove životne uloge.

- Da, jučer sam postao tata predivnog i prelijepog Lovre - rekao je Bubi za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Neizmjerno sam sretan jer je na porodu sve prošlo u najboljem redu i ovom prilikom zahvaljujem sjajnom osoblju Petrove bolnice što su mi pazili, i još uvijek paze na ženu i sina - kaže.

Bubi se pratiteljima, obitelji i prijateljima zahvalio na lijepim čestitkama:

- Iskreno, osjećaj sreće, ponosa i veselja je zbilja neopisiv. Svima želim da to dožive!

Kako kaže, roditeljstvu će pristupiti iz srca, a najveći su mu uzor upravo njegovi mama i tata.

- U svemu su me podržavali, bili su dobri i zabavni, no postavljali su i jasne granice. poticat ću ga da bude uporan u onome što želi, da vjeruje u sebe, da bude svjestan svojih dobrih strana te da poštuje i cijeni ljude koji ga okružuju jer to je nešto u što i sam vjerujem - objasnio je.

- Prije svega, bit ću svome sinu prijatelj.

Bubi i Anja vjenčali su se u listopadu prošle godine. Naime, čuvali su trudnoću od javnosti jer, kako kažu, nisu se htjeli previše eksponirati. Par se upoznao tijekom snimanja showa, a Anja je radila kao asistentica produkcije.

U 'Život na vagi' Matej je ušao sa 152 kilograma, a ukupno je skinuo 67.9 kilograma. Nakon pobjede kojom je osvojio 170.000 kuna doživio je nevjerojatnu transformaciju i nastavio naporno raditi na svojem zdravlju i kilaži.

Najčitaniji članci