Sara Sitarić (20), bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' pohvalila se kako i dalje aktivno živi te pazi na svoju prehranu.

- Moj život ima poprilično normalan tijek, nema se ništa posebno za izdvojiti. Jako sam zadovoljna u kojem smjeru idem ukoliko napravim paralelu s 18-godišnjakinjom kakva sam bila u showu. Ne idem u teretanu trenutačno, ali živim vrlo aktivno - izjavila je Sitarić za RTL.

Pokušava napraviti barem 10 do 15 tisuća koraka dnevno, što ju jako veseli te joj smiruje misli. Dobra playlista i brzi hod, kaže, trebaju se uvesti pod obaveznu dnevnu terapiju.

- Kada sam u Vukovaru, gledam da dnevno othodam barem toliko. Prehranu balansiram, tako se trudim naći zdravije verzije onoga što mi se jede - ispričala je.

Otkrila je kako je sve bliže dvoznamenkastim brojevima.

- Danas se broj na vagi opasno približava dvoznamenkastom. Napredak pratim preko odjeće i ogledala, to mi je najdraži način, vaga mi nikada nije bila kvalitetno mjerilo kada su moji ciljevi u pitanju, iako je uvijek lijepo vidjeti koji broj manje - objasnila je.

Sara se tijekom emisije zaljubila u Marina Marušića, no veza je u međuvremenu pukla. Trenutačno ne traži dečka te je maksimalno posvećena fakultetu.

- Mislim da se to ne traži, to se jednostavno dogodi. Vrlo mi je važno da "dečko" prije svega bude moj prijatelj, da temelj bude prijateljstvo, tek tada će taj odnos moći biti kvalitetan, a to je ono čemu ja težim - otkrila je.

Podsjetimo, Sara je u četvrtu sezonu 'Života na vagi' ušla s 18 godina i 137 kilograma. Svi su je zavoljeli zbog predanosti cilju i njenog veselog duha.